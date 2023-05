Sanitäter singt für Mädchen Disney-Song im Rettungswagen – rührendes Video begeistert das Netz

Ein Sanitäter in Straßburg beruhigte ein kleines Mädchen im Krankenwagen durch seinen Gesang. © Tiktok @mike.ayden

Ein Sanitäter singt im Krankenwagen einen Disney-Song für ein trauriges Mädchen und rührt damit das Netz. Seine Videos begeistern mittlerweile Millionen.

Straßburg - Ein Sanitäter aus Straßburg begeistert das Netz mit einem rührenden Video. Bei einem Einsatz beruhigte der Franzose Mike Ayden ein Mädchen, indem er im Krankenwagen für den kleinen Disney-Fan ein Lied aus „Der König der Löwen“ sang. Die Tränen des Mädchens trockneten schnell. Es war nicht das erste Mal, dass der singende Mitarbeiter des französischen Rettungsdienstes seine Patienten ihre Probleme für einen Moment vergessen ließ.

Sanitäter in Straßburg: „Auch in den schwierigsten Momenten ein Lächeln auf den Lippen“

Was Millionen Menschen auf der ganzen Welt rührt, ist für den Sanitäter Mike Ayden offenbar eine Selbstverständlichkeit. „Wir haben uns um ein kleines Mädchen gekümmert, das ein großer Disney-Fan ist“, erzählte er von dem Tag, an dem das virale Video entstand. Es sei nur logisch für ihn gewesen, dem Mädchen die Musik von „König der Löwen“ vorzusingen und es so zu beruhigen. „Die Tränen verwandelten sich in ein Lächeln“, berichtete der Sanitäter aus Frankreich in der Beschreibung seines Ende April auf der Plattform TikTok geteilten Videos.

„Was kann man sich Besseres wünschen, als auch in den schwierigsten Momenten ein Lächeln auf den Lippen zu sehen.“ Er wolle seine Patienten mit Musik ihre Krankheit zumindest für einen kurzen Moment vergessen lassen, erklärte der Franzose seine Leidenschaft. Fast drei Millionen Aufrufe hat Mike Aydens bei TikTok. Der Sanitäter beweist, dass sein besonderer Einsatz keine Ausnahme war, sondern zu seinem Alltag gehört. In seinem ersten Beitrag auf TikTok, der mittlerweile fast zwei Millionen Aufrufe hat, singt er - scheinbar unbeobachtet und gefilmt von einem Arbeitskollegen - auch beim Putzen des Krankenwagens.

Tausende Zuschauer begeistern sich für das Video aus dem Krankenwagen: „Ich bin sehr gerührt“

Das Netz zeigte sich von dem Einsatz des Sanitäters gerührt. „Gänsehaut“ oder „So schön!“, waren nur einige der mehr als 6.000 durchweg positiven Kommentare, die sich unter dem TikTok-Beitrag finden. „Als Mutter bin ich sehr gerührt. Bravo!“, lautete eine der Reaktionen. „Die Kleine wird dank dir eine andere Sicht auf Sanitäter haben. Respekt, alle sollten sich ein Beispiel nehmen“, lobte eine andere TikTok-Nutzerin. „Kann man mit 33 Jahren den Sanitäter auch um ein Lied aus ‚Der König der Löwen‘ bitten?“, fragte jemand anderes scherzhaft. Es war wohl einer der wenigen Momente im Internet, in dem wohl niemand etwas Negatives zu sagen hatte.

An das erste Mal, als seine Musik einem Kranken half, kann sich der Sanitäter noch genau erinnern. Er habe eine ältere Dame in seinem Krankenwagen transportiert, die sehr traurig darüber war, ins Krankenhaus gebracht zu werden. „Ich summte ‚La Vie en Rose‘ und sie bat mich lauter zu singen“, erzählte der Sanitäter dem französischen Radiosender France Bleu. „Ich sah eine Träne in ihren Augen und wusste, was ich tun musste“, so Ayden weiter. Seitdem frage er die Menschen, die er im Krankenwagen begleitet, welche Musik sie gerne hören und passe sich den Wünschen an. Nicht immer sei es in seiner Arbeit passend oder möglich zu singen, schränkte Ayden aber ein.