Barbie-Film löst TikTok-Welle aus: Frauen präsentieren ihre „Kens“

Der Barbie-Film von Greta Gerwig löst einen Social Media Hype aus. Frauen präsentieren ihre Partner in kreativen Videos als „Kens“.

Jetzt, wo der Barbie-Film von Greta Gerwig im Kino läuft, teilen Frauen auf TikTok Videos ihrer eigenen „Kens“ beziehungsweise Partner. „Der Job meines Kens ist Fliegen. Er kam mit einem Pilotenanzug, Flugzeug und einem Schnurrbart“, schreibt eine Nutzerin über ihren Freund. Eine andere zeigt ihren Winzer-Ken, der es liebt Wein zu verkosten. Buzzfeed.de verrät, was hinter dem „I am just Ken“-Trend auf TikTok steckt und warum er problematisch ist.

Redakteurin Jana Stäbener hat diesen Artikel verfasst und dabei auch Anwendungen genutzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen.