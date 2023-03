Wie in Las Vegas: Bäckerei vergibt mit Würfeln Rabatte an Kunden

Von: Kilian Bäuml

Die Inflation führt zu steigenden Preisen in allen Lebensbereichen. Eine Bäckerei vergibt seine Preise jetzt mithilfe von Würfeln.

München – Die steigenden Preise für Energie setzten vielen zu – eine Berufsgruppe, die besonders betroffen ist, sind Bäckereien. Deshalb steigen die Brotpreise bereits seit Monaten und ein Ende ist bisher nicht in Sicht. Angesichts der aktuellen Lage bangen viele Bäcker ihren Umsatz. Eine Bäckerei aus Riesa hat sich eine ganz eigene Idee zum Umgang mit der Inflation einfallen lassen und würfelt die Preise jetzt einmal die Woche aus, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Die Regierung hat für Privatpersonen bereits drei Entlastungspakete beschlossen, zu denen beispielsweise die Strom- und Gaspreisbremse gehören. Mit der Würfelaktion möchte die Bäckerei in der sächsischen Kleinstadt jetzt ihre Kunden entlasten. Jeden Mittwoch können sich die Kunden im Laden von Bäcker Ralph Simon einen Rabatt auf ihren Einkauf würfeln. Das Ergebnis der Würfel wird nämlich als Prozentsatz von den regulären Preisen abgezogen.

In einer Bäckerei können Kunden ihre Rechnung mit etwas Glück beim Würfeln senken. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Bei einem Bäcker kann man mit Würfel-Glück den Preis senken

„Als die Preissteigerungen in allen Bereichen im Herbst immer schlimmer wurden, erfand ich für meine Kunden ein eigenes Entlastungspaket“, sagt Simon der Bild-Zeitung. „Auch in schwierigen Zeiten müssen sich die Menschen über etwas freuen.“ Die Kunden können mit den Würfeln zwischen zwei und zwölf Prozent bei ihrem Einkauf in der Bäckerei sparen. Damit kann man schnell über die aktuelle Inflationsrate kommen, die derzeit bei fast neun Prozent liegt.

Die Bäckerei selbst ist ein Familienbetrieb, der bereits seit 1885 besteht. Inzwischen werden 25 Mitarbeiter in fünf Geschäften unterhalten, berichtet Bild. Der Betrieb leidet selbst unter den steigenden Preisen, möchte seinen Kunden in Sachen Preis jedoch entgegenkommen. (kiba)