Sie haben sich verfahren? Auf dieser Autobahn passiert Ihnen das garantiert nicht mehr

Irre Baukunst

+ © Aerial China/Youtube Imposanter Anblick: die Autobahn im chinesischen Guizhou mit „eingebauter“ Kehrtwende. © Aerial China/Youtube

Manche Autobahn sind einfach nur langweilig, andere wiederum sorgen für Staunen. So wie dieser Highway mit dem gewissen Etwas in der chinesischen Provinz.

Guizhou (China) – Wer stundenlang auf der Autobahn unterwegs ist, der findet das Fahren oftmals eintönig. Vor allem, dann wenn sich die Landschaft immer gleicht. Ist sie dagegen abwechslungsreich, dann verliert manch sich während der Fahrt mal schnell in der Schönheit der Natur. Und schwupps, ist es auch schon passiert: Man hat die Abfahrt verpasst! Das ist ärgerlich, besonders dann, wenn die nächste Ausfahrt weit und breit nicht zu sehen ist. Demnach kann es schon mal passieren, dass man noch einige Kilometer unterwegs ist, bis es endlich möglich ist, die Autobahn zu verlassen und über einen Umweg wieder in die andere Richtung zu gelangen. Ein ganz spezieller Highway in der chinesischen Provinz schafft bei diesem Problem nun Abhilfe, wie 24auto.de berichtet.

Es gibt allerdings auch Quellen, die behaupten, die kuriose Konstruktion in der chinesischen Provinz Guizhou hat den Hintergrund, dass es aufgrund der Topografie nur möglich war, eine Abfahrt auf einer Seite der Straße zu bauen. Heißt: Wer abfahren will und auf der „falschen" Seite fährt, muss eine Kehrtwendung machen. Damit keiner mit Karacho in die riesige Autobahnschleife kracht, sind hier auch noch nur 40 km/h (!) erlaubt. Das ist zwar nicht schnell, dennoch sorgt die chinesische Baukunst auf YouTube für Furore.