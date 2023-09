Spielt die Musik im Auto nach einem Unfall weiter? Ein TikTok-Video klärt auf

Ein TikTok-Video zeigt ein dramatisches Ereignis, ein Auto kurz nach einem Unfall. Der Filmende geht der Frage nach, ob die Musik noch läuft.

Berlin – Ein Autounfall ist ein dramatisches Ereignis, das viele Fragen aufwirft. Eine davon ist eher ungewöhnlich, aber dennoch interessant: Was passiert mit der Musik im Auto nach dem Crash? Ein TikTok-Video hat diese Frage in den Fokus gerückt und beantwortet sie.

TikTok-Video zeigt einen realen Fall: Die Musik spielt weiter

Das Video wurde im Dunkeln am Rand der Autobahn gedreht. Es zeigt ein dunkelgraues Auto mit einer demolierten Front. Offenbar ist das Fahrzeug bei Regen mit der rechten Seite in die Leitplanke gefahren und alle Airbags im Wagen sind ausgelöst. Als der Filmende die Fahrertür öffnet, hört man die Rap-Musik vom Künstler 6ix9ine. Der TikTok-User schreibt dazu: „Ja, die Musik läuft noch nach einem Unfall.“

Technische Faktoren: Spielt die Musik nach einem Unfall weiter?

Moderne Autos sind mit fortschrittlichen Sicherheitssystemen ausgestattet. Diese Systeme sind darauf programmiert, bei einem Unfall die Stromversorgung zu verschiedenen Teilen des Fahrzeugs zu kappen. Dies schließt oft auch das Audiosystem ein. Der Grund dafür ist, weitere Schäden zu verhindern und die Insassen zu schützen. Es ist jedoch nicht immer garantiert, dass diese Systeme fehlerfrei arbeiten.

In älteren Fahrzeugen oder wenn das Sicherheitssystem versagt, kann die Musik durchaus weiterlaufen. Das TikTok-Video zeigt ein solches Szenario. Dies kann eine surreale Erfahrung sein, die inmitten des Chaos für zusätzliche Verwirrung sorgt. Es stellt sich die Frage, ob dies ein Designfehler oder einfach ein Zeichen für den Alterungsprozess des Fahrzeugs ist.

Mit modernen Sicherheitssystemen läuft die Musik im Auto nicht weiter. (Symbolbild) © vmd-images/Imago

Psychologische Aspekte: Erinnerung und Zeitwahrnehmung

Viele Menschen, die einen Unfall erlebt haben, berichten, dass sie sich an die Musik erinnern, die im Moment des Aufpralls gespielt hat. Dies könnte mit der veränderten Zeitwahrnehmung in Stresssituationen zusammenhängen. In solchen Momenten scheint die Zeit langsamer zu vergehen, was das Erlebnis intensiver macht. Psychologen untersuchen, wie diese Wahrnehmung die Erinnerung an den Unfall beeinflusst.

Auch auf Instagram sorgen regelmäßig Unfall-Videos für Schlagzeilen. Zuletzt fuhr ein Mann aus Polen mit seinem Lamborghini Huracan aus einer Einfahrt auf die Hauptstraße, beschleunigte dabei enorm und krachte anschließend gegen eine Steinwand. Kurios ist auch die Aufnahme eines Fahrzeugs von Google-Street-View, kürzlich geriet ein solches Fahrzeug in die Schlagzeilen, als es bei einer Kollision mit einem Motorradfahrer involviert war. Die dramatischen Szenen wurden auf Video festgehalten und veröffentlicht.