Auch Spanien trauert: Dieter Thomas Hecks Witwe, Ragnhild, gestorben

Von: Sandra Gyuratis

Teilen

Ragnhild und Dieter Thomas Heck 2008 in ihrer Traumvilla in Águilas an Spaniens Mittelmeerküste. © Sandra Gyurasits

Der Tod der Witwe von Hitparaden-Legende Dieter Thomas Heck hat auch in ihrer Wahlheimat eine Lücke hinterlassen. Warum Ragnhild und Dieter Thomas Heck ihre Traumvilla am Strand in Spanien so liebten, steht in diesem Artikel:

Águilas – Die Witwe von Showstar Dieter Thomas Heck, Ragnhild Heck, ist am 17. Januar im Alter von 79 Jahren gestorben, viereinhalb Jahre nach ihrem Ehemann. Bis kurz vor ihrem Tod lebte Ragnhild Heck in ihrer „Traumvilla“ direkt am Strand im Südosten von Spanien, wie costanachrichten.com berichtet.

Die Hecks zog es bereits 1972 nach Águilas an die noch weitgehend unbekannte Costa Cálida an Spaniens Mittelmeerküste. Sie verbrachten viel Zeit in ihrem „kleinen Paradies“, wie sie es nannten, und mischten sich regelmäßig unter Einheimische und Lansleute.