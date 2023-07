„Absolut besorgniserregend“: Bär schlägt neben Südtiroler Kindergarten zu

In letzter Zeit kam es vermehrt zu Vorfällen mit Bären. Und auch jetzt wieder: Ein Bär randalierte in Südtirol – neben einem Kindergarten

St. Felix – In den vergangenen Monaten häuften sie sich, die Zwischenfälle mit Bären. Während es in Italien schon zu Angriffen kam, stellt sich in Deutschland immer wieder die Frage, ob der Bär in Bayern wieder heimisch wird.

Während erst kürzlich ein Bär herumstreifend an der bayerischen Grenze gesichtet wurde, kam es in St. Felix in Südtirol zum nächsten Vorfall: Ein Bär machte sich über den Honig eines Imkers her.

„Im heruntergerissenen Deckel waren Zahnabdrücke“ – Imker schockiert über Bären-Vorfall

Als Imker Hubert Zucchin am Sonntagabend (25.06.) zu seinen Bienen zurückkehrte, fand er nur noch Chaos vor, wie die Südtiroler Nachrichtenplattform stol.it berichtete: „Alles ist gelegen, Honig und Brut waren gefressen, im heruntergerissenen Deckel waren Zahnabdrücke.“ Zucchin geht davon aus, dass es ein Bär gewesen ist. Die Bienen-Jungvölker des Imkers hatte er am Hubertushof, dem Hof seines Bruders abgestellt. „Sonst habe ich die Völker in der Gegend, aber wenn ich Ableger mache, muss ich sie von den übrigen trennen“, erklärt er.

„Die Bienen habe ich direkt hinter dem Stall meines Bruders abgestellt. Das Vieh und der Hund stehen in der Nähe, genauso wie landwirtschaftliche Maschinen. Deshalb habe ich den Stand auch nicht eigens eingezäunt“, so Zucchin. Da sich der Hubertushof mitten im Dorf befindet, wäre niemand von einer Bären-Attacke ausgegangen.

Bären-Attacke neben dem Kindergarten: Bürgermeisterin reagiert besorgt

Die Bürgermeisterin von St. Felix, Gabriela Kofler, nimmt den Vorfall ernst: „Das ist absolut besorgniserregend.“ Der Hubertushof befindet sich nicht nur im Dorf-Kern, sondern grenzt auch an den örtlichen Kindergarten an. Weiter äußerte sie sich gegenüber stol.it: „Dass der Bär mitten in den Dorfkern spaziert – das ist nicht normal! Kirche, Gasthaus, Kindergarten, Feuerwehrhalle – alles in nächster Nähe“.

„Ich erwarte mir als Bürgermeisterin, dass die Forstbehörde alle Maßnahmen ergreift, um das Tier zu identifizieren. Wir Bürgermeister wehren uns vehement“, so Kofler weiter.

Imker Zucchin ist sich sicher: Es war eine Bären-Attacke

Die Forstbehörde hatte Spuren und den zerbissenen Deckel zur Untersuchung mitgenommen, um herauszufinden, ob es sich wirklich um einen Bären-Angriff handelte. „Man sieht genau, wo der Bär hineingebissen hat. Der Deckel ist auseinandergeschlagen, der Inhalt herausgefressen. Das kann nur ein Bär gewesen sein“, so Zucchin zu stol.it.

Während derImker fest davon überzeugt ist, seien die Forstbeamten nicht ganz so sicher gewesen. „Sie haben mir gesagt, das hätte alles Mögliche gewesen sein können. Ich verstehe das nicht. Ich weiß, dass ich nichts kriege, ich mache damit keinen Profit. Ich habe es nur gemeldet, weil es direkt neben dem Kindergarten passiert ist. Man stelle sich vor, einem Menschen würde etwas passieren...“, so Zucchin.

Bereits im April dieses Jahres kam es zu einem tödlichen Vorfall durch einen Bären in Italien.