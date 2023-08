Russisches Raketenteil verglüht als spektakulärer Feuerball über Australien

Von: Bjarne Kommnick

Im Netz kursieren Aufnahmen von einem hellen Schweif am Nachthimmel von Australien. © PeachTeaGamer / Twitter

Über dem australischen Nachthimmel taucht ein großer Feuerball auf. Im Netz kursieren davon unzählige Aufnahmen. Zeugen berichten von einer lauten Explosion.

Melbourne – Ein großer Feuerball ist in der Nacht zu Dienstag im Himmel über Melbourne aufgetaucht. In den sozialen Medien kursieren seitdem unzähligen Video, die das Spektakel zeigen. Hunderte Augenzeugen filmten die Szene und teilen sie im Netz. Im ganzen Bundesstaat Victoria sei eine Explosion zu hören gewesen, wie das Internetportal The Conversation zuvor berichtet hatte. Was hat es damit auf sich?

Feuerball über Australien: Experte vermutet russisches Raketenteil

Bei dem Feuerball könnte es sich laut einer Analyse des US-Astronomen Jonathan McDowell um die dritte Stufe einer Sojus-2-Rakete gehandelt haben, die am 7. August von der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos auf dem Kosmodrom Plessezk etwa 800 km nördlich von Moskau gestartet wurde und den Navigationssatelliten GLONASS-K2 in eine Erdumlaufbahn brachte. Auf der globalen Weltraummüll-Tracking-Site SatView sei jedoch kein Wiedereintritt vorhergesagt worden.

Die Aufnahmen geben laut dem Experten jedoch Aufschluss darüber. Zu sehen ist, wie der Feuerball nach einiger Zeit auseinanderbricht und dessen Fragmente ebenfalls Feuer fangen. Das würde darauf hindeuten, dass das explodierte Objekt äußert groß gewesen sein muss. Zudem würde eine Explosion mit einem Überschallknall darauf hindeuten, dass das Objekt lange überlebt haben muss, so der Experte. Erst vor kurzem sorgte ein Objekt aus dem Weltraum für Aufregung an einem australischen Strand.

Feuerball über Australien: Laute Explosion und oranger Schweif lassen menschengemachtes Objekt vermuten

Andernfalls hätten die Bewohner von Victoria die Explosion nicht hören können. Das würde wiederum zeigen, dass zu mindestens ein Teil dieses Feuerballs eine besonders hohe Dichte gehabt habe.

Außerdem sei auf dem Video ein eindeutiger oranger Feuerschweif zu erkennen. Das würde zeigen, dass es sich nicht etwa um einen Stein aus dem Weltall handeln würde, sondern um ein von Menschenhand geschaffenes Objekt. Grund dafür seien mutmaßlich verbrennende Kunststoffe oder Metalle.

Experten brauchen weitere Daten, um Feuerball zu identifizieren

Die Geschwindigkeit des Objektes habe laut dem Experten mindestens 25.000 Kilometer die Stunde bei dem Eintritt in die Erdatmosphäre betragen. Doch endgültig festlegen will sich McDowell noch nicht. Dafür benötige es weitere Daten.

Der Experte erklärt: „Anhand all dieser Sichtungen können wir die Flugbahn triangulieren und feststellen, wo noch vorhandene Teile gelandet sein könnten, und versuchen, sie einzusammeln“. Bislang gebe es noch widersprüchliche Berichte. Am wahrscheinlichsten scheint es jedoch, dass dieses Objekt vom Nordwesten über Victoria bis in den Südosten nach Tasmanien in die Atmosphäre gelangt sei, aber es sei noch zu früh, um zu sagen, welchen genauen Weg es genommen hat und worum es sich bei dem Objekt handelt.