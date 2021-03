Tod nach Corona-Impfung: Österreich stoppt AstraZeneca-Charge

Im österreichischen Zwettl ist eine Krankenschwester nach einer Corona-Impfung verstorben, ihre Kollegin soll mit einer Lungenembolie im Krankenhaus liegen. Ein direkter Zusammenhang mit dem Impfstoff ist bisher noch nicht bestätigt.

Schockierende Nachrichten aus Österreich: Laut vienna.at sorgt aktuell ein Todesfall im Landesklinikum Zwettl für besonderes Aufsehen - eine 49-jährige Krankenschwester ist nach ihrer Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff gestorben, wie echo24.de* berichtet.

Astrazeneca: Tod nach Corona-Impfung - Hersteller in Österreich im Fokus

Immer wieder gibt es in den vergangenen Wochen Schlagzeilen im Zusammenhang mit Corona-Impfstoffen. Ist das Biontech-Vakzin wirklich so wirksam, wie erhofft? Hat die Regierung versäumt, genügend Impfstoff zu bestellen? Und besonders das Vakzin von Astrazeneca stand von Anfang an im Fokus, da mit diesem Präparat geimpfte Menschen mehr Nebenwirkungen zeigten als Geimpfte, die die Impfstoffe von Biontech oder Moderna erhielten. Auch jetzt dreht sich wieder alles um den britisch-schwedischen Impfstoff-Hersteller und die Nebenwirkungen.

Derzeit gibt es keinen Nachweis für einen Zusammenhang mit dieser Impfung, aufgrund des zeitlichen Zusammenfallens wird seitens des AKH Wien und der MedUni Wien dennoch alles unternommen, um die Todesursache lückenlos aufzuklären

Eine weitere Pflegerin, die ebenfalls im Klinikum Zwettl beschäftigt ist, liegt nach ihrer Impfung mit dem Astrazeneca-Wirkstoff aus derselben Charge mit einer Lungenembolie im Krankenhaus, deshalb wurde vorsichtshalber die gesamte Serie von etwa 6.000 Impfdosen aus dem Verkehr gezogen. Das berichtete das „Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen Österreich“ am Sonntagnachmittag.

Es lägen zwar keine weiteren schweren Nebenwirkungsmeldungen bei der betroffenen Charge „ABV5300“ vor, doch wäre die Ausgabe der restlichen Impfdosen aus der Produktionslinie vorsorglich gestoppt worden, erklärte die BASG.

Astrazeneca: Tod nach Corona-Impfung - kein Zusammenhang mit Vakzin bewiesen

Derzeit wird auf Hochtouren untersucht, wieso die 49-jährige Krankenschwester des Klinikums Zwettl so kurz nach ihrer Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff verstorben ist - das AKH Wien und die MedUni Wien wollen alles unternehmen, um die Todesursache lückenlos aufzuklären. Allerdings gehen die Ermittler davon aus, dass die Untersuchungen noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

Staat Österreich Bundesland Niederösterreich Stadt Zwettl Einwohner 10.779

Die 35-jährige Krankenschwester mit der Lungenembolie befindet sich laut BASG mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Aufgrund der klinischen Daten gebe es allerdings keinen ersichtlichen Zusammenhang zwischen der Erkrankung und der Impfung, erklären die Experten, denn thrombotische Ereignisse gehören nicht zu den typischen Nebenwirkungen des Impfstoffs von Astrazeneca. Dennoch werde auch in dieser Richtung ermittelt.

Gerade erst vor einigen Tagen hatte Astrazeneca durch eine positive Meldung auf sich aufmerksam gemacht: Die Ständige Impfkommission hat den Impfstoff nun auch für über 65-Jährige empfohlen*. Ende Januar hatte die Stiko den Impfstoff zunächst nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren empfohlen. *echo24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Hau Dinh / dpa