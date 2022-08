Artemis 1: Nasa will zurück auf den Mond – Heute soll die Mondrakete SLS erstmals von der Erde abheben

Von: Martina Lippl

Teilen

Die Nasa will wieder eine Rakete zum Mond schicken. Um 14.33 Uhr (MESZ) soll die neue Mond-Mission – Artemis 1 - mit einem Testflug starten. Der News-Ticker.

Update vom 29. August, 11.17 Uhr: Artemis 1 ist kurz vor dem Liftoff ins All. Die unbemannte Mond-Rakete steht auf der Startrampe Pad 39B, der Tankvorgang läuft noch. Das Space Launch System (SLS) soll die Orion-Kapsel auf die Mondumlaufbahn schicken. Die Europäische Weltraumagentur Esa steuerte für den ersten Mondflug des Orion-Raumschiffs das Europäische Servicemodul – kurz ESM – bei. Das ESM-Modul versorgt die Orion-Kapsel mit Strom, Wasser und Sauerstoff.

Artemis 1 kurz vor Liftoff ins All: Orion-Kapsel soll sich tausende Kilometer hinter dem Mond hinauswagen

Die Orion-Kapsel soll mehrfach den Mond umkreisen, sich dem Erdtrabanten auf hundert Kilometer nähern und dann ihre Triebwerke zünden, um bis zu 64.000 Kilometer hinter den Mond vorzudringen.

Mond-Mission Artemis 1: Die Raumkapsel Orion soll in Zukunft Menschen zum Mond und zurück bringen. Das European Service Modul steuerte die Esa bei. © Esa

Besonders heikel wird die letzte Phase der Artemis-Mission. Das Hitzeschild von Orion muss sich beim Eintritt in die Erdatmosphäre beweisen. Dabei wird die Unterseite der Orion-Kapsel über 2.700 Grad heiß. Es ist zwar alles auf den letzten Bereich berechnet. Doch die letzte Phase des Fluges wird der erste vollständige Härtetest in der Realität sein.

Artemis 1: Was passiert, wenn die Nasa den Start der Mondrakete abbrechen muss?

Bisher läuft alles nach Plan. Falls der Start der Artemis 1 abgebrochen werden muss, hat die Nasa bereits einen Ausweichtermin am 2. und am 5. September.

Artemis 1: Nasa will zurück auf den Mond – Heute soll die Mondrakete SLS erstmals von der Erde abheben

Erstmeldung vom 29. August 2022

Cape Canaveral – Der Mond fasziniert einfach viele Menschen auf der Erde. Und nun schickt die US-Behörde Nasa nach mehr als 50 Jahren wieder eine Rakete zum Mond. Es ist ein historischer Tag für die US-Weltraumbehörde Nasa. Natürlich nur, wenn alles nach Plan läuft. Der erste Flug der Artemis-Mission findet zwar noch ohne Besatzung statt, doch schon 2025 sollen Menschen wieder auf dem Mond landen und auch dort bleiben.

Artemis 1: Nasa Testflug zum Mond

Nasa-Mondmission Artemis 1 Unbemannter Testflug der SLS-Rakete mit dem Raumschiff Orion Start 14.33 MESZ am 29. August 2022 soll die SLS-Rakete mit der Orion-Kapsel abheben Ort Kennedy Space Center in Florida (USA), Lauch Pad 39B Länge 42 Tage soll die Mission dauern Ziel entfernte Mond-Umlaufbahn Ende Der Splashdown ist am 10. Oktober 2022 im Pazifik vor der Küste San Diego geplant Kosten Für die „Artemis“-Mission sind erstmal mehr als 30 Milliarden Dollar veranschlagt. Neben der Nasa und der Europäischen Raumfahrtagentur Esa sind auch noch die Raumfahrtagenturen mehrerer anderer Länder beteiligt.

Artemis 1: Historischer Schritt in die Zukunft der Weltraumforschung

Vor fast 50 Jahren hat der letzte Mensch mit der Apollo-17-Mission den Mond betreten. Die Mission startete am 7. Dezember 1972 vom Kennedy Space Center in Florida. Am 19. Dezember 1972 nach zwölf Tagen kehrten der Kommandant Eugene Cernan, der Pilot des Apollo-Raumschiffs Ron Evans und der Pilot der Mondlandefähre Harrison „Jack“ Schmitt zur Erde zurück.

Nasa-Mond-Mission: Das Artemis 1 Space Launch System mit dem Orion-Raumschiff stehen am Kennedy Space Center (Archivfoto) bereit. © Nasa

Artemis 1 soll an Erfolg von Apollo-Mission anknüpfen

Der Sonnengott Apollo hat in der griechischen Mythologie eine Zwillingsschwester namens Artemis. Artemis ist die Göttin der Jagd und des Mondes. Die Nasa will wieder zurück auf den Mond – schon mit der Namenswahl für die Mondmission lässt die US-Weltraumbehörde keinen Zweifel. Artemis ist in drei Etappen aufgebaut:

Artemis 1 : Testflug der Space-Launch-System-Rakete (SLS-Rakete) und der darauf sitzenden Orion-Besatzungskapsel.

: Testflug der Space-Launch-System-Rakete (SLS-Rakete) und der darauf sitzenden Orion-Besatzungskapsel. Artemis 2 : Bemannter Flug in eine Umlaufbahn um den Mond.

: Bemannter Flug in eine Umlaufbahn um den Mond. Artemis 3 : Astronauten sollen auf dem Mond – und zwar am Südpol landen. Dort wurde Wasser in Form von Eis nachgewiesen.

: Astronauten sollen auf dem Mond – und zwar am Südpol landen. Dort wurde Wasser in Form von Eis nachgewiesen. ab Artemis 3 will die Nasa etwa einmal pro Jahr Mondflüge mit Besatzung starten.

Die Mondmission Artemis hat ehrgeizige Ziele: Mit dem Artemis-Programm sollen Menschen am unerforschten Südpol des Mondes landen. Dazu ist eine Raumstation namens Gateway in der Umlaufbahn des Mondes geplant, von der auch Menschen zum Mars fliegen sollen. Eine Raumlandefähre soll dort, später andocken.

Artemis-Mondmission: Testflug ist ein Stresstest

Doch nun muss erstmal der Testflug Artemis 1 glatt über die Bühne gehen. Die Mega-Mondrakete – das sogenannte Space Launch System (SLS) soll das Orion-Raumschiff ins All bringen. Bei zwei vorangegangenen Tests sind verschiedene Probleme aufgetreten. Trotzdem hatte die Nasa grünes Licht für den den unbemannten Testflug gegeben. (ml)