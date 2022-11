„Artemis 1“-Mission zum Mond: Nasa bleibt bei Starttermin – trotz Sturm

Von: Tanja Banner

Die neue Nasa-Rakete „Space Launch System“ soll Mitte November zum Mond aufbrechen. Bisher sieht es aus, als könne der Start dieses Mal gelingen.

Mit jahrelanger Verspätung soll die Nasa-Rakete „Space Launch System“ (SLS) ihren Jungfernflug absolvieren.

Geplant ist die Mission „Artemis 1“, die die Rakete rund um den Mond führen soll, für den 16. November.

Die Mission der Raumkapsel „Orion“ soll frühestens 2025 in der nächsten Mondlandung ihren Höhepunkt finden.

Update vom Samstag, 12. November, 15.55 Uhr: Die US-Raumfahrtorganisation hält am nächsten Starttermin für die neue Mond-Rakete SLS fest. Die „Artemis 1“-Mission, bei der die Rakete die „Orion“-Kapsel in Richtung Mond befördert, soll nach aktueller Planung am Mittwoch (16. November) starten. Das zweistündige Startfenster öffnet sich nach Nasa-Angaben um 7.04 Uhr MEZ. Derzeit wird die Rakete noch auf Schäden durch den vorbeiziehenden Sturm „Nicole“ geprüft, doch bisher sieht offenbar alles gut aus. „Im Moment hindert uns nichts daran, den 16. zu erreichen“, erklärte Nasa-Mitarbeiter Jim Free.

Bisher sieht auch die Wettervorhersage für den geplanten Starttermin gut aus. Gibt es keine technischen Probleme, könnte die Nasa-Rakete tatsächlich im dritten Versuch zum Mond abheben. Geplant ist, dass die Raumkapsel „Orion“ ohne Crew an Bord den Mond umrundet und am 11. Dezember im Pazifik wassert. Die „Artemis 1“-Mission soll der Nasa den Weg ebnen für die Rückkehr zum Mond. Geplant ist, dass die Mission „Artemis 2“ erstmals wieder Menschen um den Mond herumfliegt, während „Artemis 3“ frühestens im Jahr 2025 die erste Frau und die erste Person nicht-weißer Hautfarbe auf den Mond bringen soll.

Nasa-Mission „Artemis 1“: Mond-Rakete musste Sturm „Nicole“ überstehen

Update vom Freitag, 11. November, 09.30 Uhr: Die neue Nasa-Rakete „Space Launch System“ hat den Hurrikan „Nicole“ überstanden und wird nun von Nasa-Mitarbeitenden geprüft. „Unser Team führt mit den Kameras auf der Startrampe erste Sichtkontrollen der Rakete, des Raumfahrzeugs und der Ausrüstung des Bodensystems durch“, erklärte Nasa-Mitarbeiter Jim Free in einer Mitteilung. Ersten Angaben zufolge wurden „sehr kleine Schäden wie lose Dichtungen und Risse in den Wetterabdeckungen“ gefunden. In Kürze sollen weitere Untersuchungen vor Ort stattfinden.

Missions-Name Artemis 1 Rakete Space Launch System der Nasa Raumkapsel Orion Startplatz Rampe 39B im Kennedy Space Center geplantes Startdatum 16. November 2022, 07.04 Uhr (MEZ) Dauer der Mission 25 Tage, 11 Stunden, 36 Minuten geplante Strecke 2,1 Millionen Kilometer Landung im Pazifik 11. Dezember 2022 Quelle: Nasa

Die Rakete hatte während des Hurrikans Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 132 km/h in einer Höhe von 18,3 Metern standhalten müssen. In einer Höhe von 142 Metern hatten Windsensoren der Nasa bis zu 161 km/h gemessen. Die Rakete ist selbst gute 100 Meter hoch. Ob der geplante Start der Rakete am 16. November stattfinden kann, wird die weitere Inspektion der Rakete zeigen.

Nasa-Rakete muss erneut Hurrikan aushalten – Starttermin verschoben

Update vom Mittwoch, 9. November, 10.44 Uhr: Erneut muss die Nasa den geplanten Starttermin der Mond-Mission „Artemis 1“ verschieben, denn auf Florida zieht erneut ein Sturm zu, der den geplanten Start am 14. November unmöglich macht. Derzeit befinde sich das Kennedy Space Center im Status „Hurricane Condition III“ – das bedeute, dass alles gesichert werde und ein Team darauf vorbereitet werde, während des Sturms vor Ort zu bleiben, schreibt die Nasa in einer Mitteilung.

Die Nasa-Rakete „Space Launch System“ steht auf ihrem Startplatz im Kennedy Space Center und wartet auf ihren Start zum Mond. Die Nasa-Mission „Artemis 1“ soll die Nasa zurück auf den Weg zum Mond bringen. © IMAGO/Pat Benic

Als neuen Starttermin für die „Artemis 1“-Mission plant die Raumfahrtorganisation derzeit den 16. November, das zweistündige Startfenster öffnet sich an diesem Tag um 07.04 Uhr MEZ, die Landung im Pazifik wäre dann am 11. Dezember. Als Backup-Termin für den Start der lange erwarteten Mond-Mission nennt die Nasa den 19. November.

Nasa-Mond-Mission „Artemis 1“: Rakete wird erneut von Sturm bedroht

Erstmeldung vom Dienstag, 8. November: Cape Canaveral – Die US-Raumfahrtorganisation Nasa unternimmt einen weiteren Versuch, die neue Rakete „Space Launch System“ (SLS) zu starten und im Rahmen der Mission „Artemis 1“ die „Orion“-Kapsel rund um den Mond zu schicken. Etwa zweieinhalb Monate sind seit dem ersten Versuch Ende August vergangen, der abgebrochen wurde, weil ein Teil der Rakete nicht ganz dicht war. Es folgten Fehlersuchen und weitere Versuche, bis die Rakete wegen des Hurrikans „Ian“ vorsorglich im Hangar in Sicherheit gebracht wurde.

Nun steht der nächste Versuch unmittelbar bevor: Am 14. November 2022 um 06.07 Uhr öffnet sich ein 69-minütiges Fenster für den Start zum Mond.

„Artemis 1“: Nächster Starttermin für Nasa-Mond-Rakete steht fest

Doch auch dieser Startversuch – es ist mittlerweile der dritte – scheint unter keinem guten Stern zu stehen: Erneut nähert sich mit „Nicole“ ein subtropischer Sturm dem US-Bundesstaat Florida, wo die Rakete mittlerweile wieder startbereit am Startplatz 39B im Kennedy Space Center steht. Doch die Nasa hat dieses Mal beschlossen, die Rakete nicht zurück in den Hangar zu bringen. Die Rakete selbst ist relativ robust, doch starke Winde könnten ein Problem darstellen: Einige Elemente der Rakete könnten beispielsweise durch herumfliegende Trümmer beschädigt werden.

Das „Space Launch System“, an dessen Spitze sich die Raumkapsel „Orion“ befindet, kann laut Angaben der Nasa Windböen bis zu einer Stärke von 74,1 Knoten (137 km/h) standhalten, ist sie dauerhaftem Wind ausgesetzt, gilt eine Obergrenze von maximal 40 Knoten (46 km/h). „Das Team hat die Vorhersage überprüft und entschieden, dass die Rakete auf der Rampe bleiben wird“, teilte eine Nasa-Sprecherin mit.

Nach dem Start wird das Space Launch System zuerst die beiden Booster abtrennen. Sie werden ins Meer fallen. Später wird auch die orangefarbene Hauptstufe abgetrennt, bis am Ende nur noch das Raumschiff Orion übrig bleibt und Richtung Mond fliegt. © NASA/MSFC

Nasa-Rakete SLS: Ein Start kostet 4,1 Milliarden US-Dollar

Besonders heikel: Wie das Portal Ars Technica berichtet, kann die Rakete nur noch einmal zurück in den Hangar und wieder zurück zum Startplatz gerollt werden – der mehr als zwölf Kilometer lange Weg stellt eine große Belastung für die Rakete dar. Seit dem Frühjahr hat die SLS-Rakete den Weg bereits vier Mal zurückgelegt. Weitere Bewegungen der Rakete könnten das Risiko für Schäden schrittweise erhöhen, heißt es im Bericht, für den es bisher keine Bestätigung vonseiten der Nasa gibt.

Nasa will zurück zum Mond Die „Artemis“-Missionen der Nasa haben zum Ziel, wieder Menschen auf dem Mond landen zu lassen. „Artemis 1“ ist die einzige Raumsonde, die den Mond ohne Menschen an Bord umkreisen wird. Die Mission „Artemis 2“ soll mit Menschen an Bord den Mond umkreisen, „Artemis 3“ soll die erste Frau und den ersten Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe auf dem Mond landen lassen.

Die Nasa-Rakete „Space Launch System“ sollte eigentlich bereits im Jahr 2017 den Jungfernflug unternehmen. Elf Milliarden US-Dollar hat die Entwicklung der Rakete gekostet, ein einziger Raketenstart wird nach einer Schätzung des Nasa-Generalinspekteurs aus dem November 2021 mit 4,1 Milliarden US-Dollar zu Buche schlagen. (tab)