Ausgestorbene Menschenart beerdigte ihre Toten wohl bereits vor 300.000 Jahren

Von: Kilian Bäuml

Spektakuläre Funde einer früheren Menschenart stellen die Forschung gerade vor eine Frage: Gab es Beerdigungen bereits vor 300.000 Jahren?

Kassel – Auf der ganzen Welt gibt es unterschiedliche Beerdigungs-Rituale. Doch wann fingen Menschen eigentlich an, die Toten zu beerdigen? Die Menschenart Homo naledi offenbar bereits vor rund 300.000 Jahren, wie Forschende laut einem Artikel auf dem Wissenschaftsportal livescience.com, herausfanden. Noch werden die Erkenntnisse kontrovers unter Fachleuten diskutiert, denn sie widersprechen den bisherigen Annahmen, dass erst der moderne Mensch zu komplexen Tätigkeiten und Ritualen wie Beerdigungen fähig sei.

Art Homo naledi Lebenszeit Vor 300.000 Jahren Größe circa 1,5 Meter Gewicht circa 45 Kilogramm

Der Homo naledi beerdigte seine Toten womöglich 100.000 Jahre früher als der Homo sapiens

Bei der früheren Menschenart handelt es sich um Homo naledi. Bisher ging die Forschung davon aus, dass erst der Homo sapiens und der Neandertaler Rituale wie Beerdigungen abhielten. Sollte der Homo naledi seine Toten bereits bestattet haben, fanden die ersten Beerdigungen bereits 100.000 Jahre früher statt als bisher angenommen. Es gibt auch Funde, die darauf hindeuten, dass der moderne Mensch noch länger existiert, als bisher gedacht.

Die ersten Überreste des Homo naledi wurden 2013 in Südafrika entdeckt. Auch wenn ihr Gehirn nur die Größe einer Orange hatte und damit nur ein Drittel des Homo sapiens, soll der Homo naledi geschickte Hände gehabt haben. Wie das Wissenschaftsportal spekturm.de schreibt, wurde die Art im Jahr 2015 in die Familie der Menschen aufgenommen und soll vor rund 300.000 Jahren gelebt haben. Einige Merkmale deuten darauf hin, dass die Art bereits aufrecht gehen konnte. Trotzdem soll sich der Homo naledi vor allem durch Klettern fortbewegt haben, um sich in Höhlen oder auf Klippen zurückziehen zu können.

Womöglich beerdigten Homo naledi Menschen ihre Toten bereits vor 300.000 Jahren

Zwei flache, ovale Gruben auf dem Boden einer Höhlenkammer werden in den neuen Forschungsergebnissen beschrieben. Sie enthielten die Überreste von Skeletten, was auf eine Bestattung hindeutet. In einer Grube wurde ein Steinartefakt nahe eines Handgelenks gefunden, was womöglich sogar auf eine Grabbeigabe hindeutet.

In den Höhlen, in denen Homo naledi lebte, wurden Gravuren entdeckt, die Denkmäler für Verstorbene sein könnten. (Symbolbild) © Sabine Glaubitz/dpa

„Wir sind der Meinung, dass sie den Lackmustest für menschliche Bestattungen oder archaische menschliche Bestattungen erfüllt haben“, sagte Paläoanthropologe Lee Berger in einer Pressekonferenz. In mehreren Studien wollen er und seine Kollegen Beweise gefunden haben, die ebenfalls Beerdigungen frühere Menschenarten belegen sollen.

Bereits vor 300.000 Jahren soll der Homo naledi seine Toten beerdigt und Denkmäler erstellt haben

Auch abstrakte Gravuren auf Feldwänden sollen darauf hindeuten, dass der Homo naledi ein komplexes Verhalten gehabt haben soll, erklären die Forschenden. Der Homo nadeli soll offenbar speziell dafür sogar eigene Flächen und Werkzeuge vorbereitet haben.

„Es gibt Bestattungen dieser Spezies direkt unter diesen [Gravuren]“, sagte Berger, was darauf hindeuten soll, dass es sich um einen Kulturraum von Homo naledi handeln könnte. Auch andere Menschenarten wie der Neandertaler schnitzten Muster, etwa in Knochen. Der Kulturraum des Homo naledi soll kilometerweit durch Höhlensysteme verändert worden sein. Inzwischen weiß man, dass Menschen bereits früh im Gebirge siedelten. Zustimmung bekommt Berger unter anderem von Agustín Fuentes, Anthropologe an der Princeton University. Zusammen mit anderen Forschenden schreibt er, dass der Homo naledi seinen Toten Denkmäler setzen wollte, was sich als eine Art der Trauer bezeichnen lässt.

Nicht alle Forschenden gehen davon aus, dass der Homo naledi seine Toten beerdigt hat

Doch nicht alle Forschenden sind von der Interpretation der neuen Funde überzeugt. Für einige Fachleute sind die Beweise auch nicht ausreichend, um daraus zu schließen, dass der Homo naledi seine Toten begraben oder ihnen Denkmäler gesetzt hat. „Ich kann sehen, wo sie die Punkte mit diesen Daten verbinden [...] aber es hätte mit viel mehr Vorbehalten gemacht werden sollen“, äußerte sich beispielsweise Sheela Athreya, Anthropologin der Texas A&M University dem Bericht von livescience.de zufolge. „Menschen haben vielleicht Zeichen auf Felsen gemacht. Das ist nicht genug, um zu dieser Diskussion über abstraktes Denken beizutragen.“ Athreya war selbst nicht an der Forschung beteiligt.

Zu spektakulären Funden in der Forschung kommt es regelmäßig, so wurden beispielsweise in einer Höhle in Italien Überreste von Neandertalern gefunden. Vor zwei Jahren wurden zudem die Knochen eines unbekannten Urmenschen in Israel gefunden. (kiba)