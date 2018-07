Anwohner bemerken Rauchsäule im Wald und machen einen grusigen Fund am Hochsitz

Odenwald in Hessen

In einem Waldstück in Österreich haben Anreiner bemerkt, wie eine Rauchsäule aufsteigt. Die Ursache dafür war jedoch schockierend.

Graz - Ein Jäger ist bei dem Versuch verbrannt, Insekten aus der Umgebung seines Hochsitzes zu vertreiben. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatte eine Hornisse den 79-Jährigen an seinem Hochsitz bei Graz in Österreich gestochen.

Danach wollte er das Hornissennest in einer Hundehütte unter seinem Hochsitz mit einer Fackel ausräuchern. Dabei dürfte seine Kleidung in Brand geraten sein. Die Leiche des Mannes wurde später im Brandschutt von Hochsitz und Hundehütte gefunden. Hornissen stehen in der Steiermark, wo der Vorfall geschah, unter Artenschutz.

+ Hornissen stehen in der Steiermark unter Artenschutz. © dpa / Karl-Josef Hildenbrand

Wer eine einzige Wespe erschlägt, muss bis zu 50.000 Euro Bußgeld zahlen

Manche geraten in Panik und schlagen wild um sich, andere sind allergisch gegen die Stiche - aber das Töten einer Wespe kann teure Konsequenzen in Bayern, laut Merkur.de*, nach sich ziehen.

dpa





