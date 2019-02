Erschreckende Entdeckung unter Antarktis-Gletscher - Forscher besorgt

Unvorstellbares Ausmaß

+ © dpa / Jeremy Harbeck Unter dem Thwaites-Gletscher hat sich ein gigantischer Hohlraum gebildet. © dpa / Jeremy Harbeck

Forscher haben einen gigantischen Hohlraum unter einem Gletscher in der Antarktis entdeckt. Eine unvorstellbar große Menge an Eis ist in Rekordzeit geschmolzen.