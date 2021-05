USA: Senator nimmt an Video-Debatte teil – dann stellt sich heraus, was er währenddessen macht

Aufgeflogen

+ © ecb.ohio.gov Sicherheitsgurt und Home-Office-Hintergrund: Senator Andrew Brenner fuhr während eines Video-Meetings Auto. © ecb.ohio.gov

Ein Senator des US-Bundesstaates Ohio wollte in einer Videokonferenz offenbar vorgaukeln, er sei zu Hause. Was er wirklich machte, erregt nun die Gemüter.

Ohio – Immer wieder kommt es in Online-Meetings allerdings zu kuriosen Momenten, die oft auch viral gehen. Auch Andrew Brenner, ein Senator des US-Bundesstaates Ohio, hat es nun zu mit einem schrägen Auftritt in einer Videokonferenz zu einer weltweiten Online-Berühmtheit gebracht. Zunächst schaltete sich Brenner aus dem parkenden Auto zu – was natürlich nicht verboten ist. Kurz darauf blendete er per Filter einen Home-Office-Hintergrund ein. Doch der Senator war natürlich nicht zu Hause, sondern wollte vermutlich verschleiern, dass er inzwischen losgefahren war, wie 24auto.de berichtet.

Allerdings ist es derart offensichtlich, dass er ein Auto fährt, dass es fast schon wieder lustig ist. Denn der Sicherheitsgurt, den er trägt, ist nicht zu übersehen. Und während des Videos ist um seinen Kopf herum immer wieder der „echte" Hintergrund zu sehen – und vor allem wie dieser vorbeizieht. Andrew Brenner bestreitet nicht, dass er tatsächlich während der Konferenz Auto fuhr – ist sich aber offenbar keiner Schuld bewusst. „Ich war nicht abgelenkt. Ich war aufs Fahren konzentriert und habe zugehört", sagte der Senator gegenüber „The Columbus Dispatch". Er habe zwei Meetings hintereinander an verschiedenen Orten gehabt, begründete Andrew Brenner seine Fahrt. Er habe das Videobild nicht verfolgt. „Für mich ist das wie ein Telefongespräch."