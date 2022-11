Wie eine Küstenstadt in Andalusien auf Öko- statt Massentourismus setzt

Von: Sandra Gyuratis

Auf dem Öko-Markt in Salobreña an der Küste von Andalusien kommen die Produkte aus ökologischem und regionalem Anbau. © Elisabeth Pöhnlein

Die Bewohner von Salobreña an der Küste von Granada wollen ihre Stadt vor Hotelburgen retten. Wie sie mit einem Öko-Markt ein Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit setzen, steht in diesem Artikel:

Die Stadt Salobreña an der Küste von Andalusien hat ihren eigenen Reiz, finden die Bewohner. Damit Salobreña an der Küste von Granada nicht zur einer weiteren Hotelhochburg in Andalusien wird, organisieren sie mit einem Öko-Markt, wie costanachrichten.com berichtet.

Damit soll ein Zeichen in Richtung nachhaltige Entwicklung statt Massentourismus in Spanien gesetzt werden, wie die deutsche Residentin Elisabeth Pöhnlein erklärt, die seit 32 Jahren in Salobreña ander Küste von Andalusien lebt. Alle Produkte auf dem Markt seien ökologisch hergestellt worden, versichert sie.