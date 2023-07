Aida-Kreuzfahrt wird zur Nerven-Probe – „Vielen Passagieren wurde es übel“

Von: Sophia Lother

Eine Seefahrt ist nicht immer Entspannung pur, manchmal kann sie für Kreuzfahrt-Passagiere auch zur echten Nervenprobe werden.

Kassel – Eine Kreuzfahrt ist für viele der Inbegriff von Urlaub und Erholung. An Bord die Seele baumeln lassen und aufs Meer blicken und sich von einer schönen Sehenswürdigkeit zur nächsten schippern lassen – wenn da nicht die Unwägbarkeiten des Wetters wären. So geriet ein Kreuzfahrtschiff von Aida kürzlich etwa in einen Sandsturm.

Aber auch ein einfaches Unwetter kann schon für etliche Passagiere zum Problem werden. So berichteten Aida-Urlauber unlängst von „Horror an Bord“, als während eines Sturms plötzlich meterhohe Wellen gegen ihren Urlaubs-Dampfer schlugen.

Aida-Kreuzfahrtschiff gerät in stürmische See: Passagiere reagieren sehr unterschiedlich

So geschehen auf einer Fahrt der „Aida Prima“ von Hamburg nach Bergen. Passagier Andreas A. schilderte dem Portal Moin.de die chaotischen Szenen an Bord. Das Schiff geriet beim Ausweichen eines Sturms demnach in unruhiges Gewässer. Für ihn selbst seien das heftige Schaukeln und die hohen Wellen kein Problem gewesen. Er filmte von seinem Platz an der Bar seelenruhig, wie die Wellen bis fast an die Mitte des riesigen Aida-Kreuzfahrtschiffes schlugen.

„Vielen Passagieren wurde es übel“, berichtete der Urlauber dem Portal. In den sozialen Netzwerken hätten sogar einige von einem regelrechten „Horror an Bord“ gesprochen. Ihm dagegen scheint der heftige Wellengang wenig ausgemacht zu haben, selbst als eine Welle direkt gegen sein Fenster schlug, zuckte er nicht zurück.

Unwetter und Sturm auf der Kreuzfahrt: Was Sie dann tun sollten

Doch wie sollte man sich bestenfalls verhalten, wenn sich ein Sturm während der Kreuzfahrt zusammenbraut? Alles Wichtige im Überblick:

Das Deck und die Außenbereiche in jedem Fall verlassen und nach Innen gehen.

Anweisungen des Kreuzfahrt-Personals beachten.

Möglichst in der Kabine bleiben.

Treppe statt Aufzug nutzen.

Ein Kreuzfahrt-Experte vom Unternehmen Deamlines resümiert: „Wer den Anweisungen des Bordpersonals folgt, ruhig und besonnen reagiert, der bleibt sicher“.