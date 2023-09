„Die ganze Zeit Prüfungen“ – amerikanische Studentin teilt, was an deutschen Unis anders ist

Von: Friederike Hilz

Im Ausland können Studierende viel Lebenserfahrung sammeln. Ein paar Dinge hätte eine US-TikTokerin trotzdem gerne vorher gewusst.

Ein Auslandssemester macht sich immer gut auf dem Lebenslauf. Aber ein paar Monate an einer ausländischen Universität zu studieren ist leichter gesagt als getan, denn auch hier gilt: anderes Land, andere Sitten. Obwohl man sich dort mit Sicherheit auf diese 13 Arten von Studierenden gefasst machen muss, sind die Zulassungsvoraussetzungen im Ausland anders sein, genauso wie die Prüfungsanforderungen.



Die US-Amerikanerin Amanda Nicole (@nicolesbeachpage) hat den Sprung über den großen Teich gewagt und ist nach einigen Semestern Uni in den USA zum Studieren nach Deutschland gezogen. Auf TikTok teilt sie, was sie gerne vorher gewusst hätte.

Manche Dinge sind an deutschen Universitäten echt verwirrend. © @nicolesbeachpage, Panthermedia/IMAGO

1. Bestehen oder nicht bestehen hängt von einer einzigen Note ab

„Die Note für einen Kurs oder für ein Modul hängt von einer einzigen Prüfung ab. Es gibt keine Hausaufgaben oder Zwischenprüfungen, die alle zur Endnote zählen. Es ist nur die eine Klausur am Ende“, sagt die Studentin in ihrem Video. Das ist in den USA ganz anders. Dort gibt es an jeder Universität sogenannte Midterms, also Zwischenprüfungen, die einen Teil der Note ausmachen, ähnlich wie es an vielen deutschen Schulen ist. Dort sind Noten eine Sache, die immer wieder für Diskussionen sorgen – vor allem in Mathematik.



In den Kommentaren erzählen einige deutsche Studenten, dass es an ihren Universitäten tatsächlich ähnlich gehandhabt wird. Um überhaupt zur finalen Klausur zugelassen zu werden, müssen auch sie eine Zwischenprüfung ablegen. „Es hängt von der Universität/Hochschule ab, nicht/selten vom Studiengang“, erklärt ein User unter ihrem TikTok.

2. Es ist schrecklich...

„Da fehlt noch: schlechtes Wetter und deprimierende Wintermonate“, ergänzt ein User Amanda Nicoles Ausführungen.

3. Prüfungen in den Semesterferien

„Während der Sommerferien schreibst du wahrscheinlich die ganze Zeit Prüfungen, viel Spaß dabei“, so Amanda. Dazu würde wahrscheinlich jeder Professor sagen: „Es heißt nicht Semesterferien, sondern vorlesungsfreie Zeit!“ Der Sommer ist nicht etwa die Zeit, um in den Urlaub zu fahren, zu feiern und ein bisschen das Leben zu genießen, sondern um Klausuren und Hausarbeiten zu schreiben und sich ordentlich auf das nächste Semester vorzubereiten. Zumindest wenn an der deutschen Uni, die Amanda besucht.



Doch auch in diesem Fall scheinen sich die Universitäten untereinander unterscheiden, wie aus den Kommentaren unter dem TikTok hervorgeht. Die einen müssen sich auch nach den Vorlesungen und Kursen noch mit Prüfungen herumschlagen, die anderen haben dafür am Semesterende einige Wochen richtig Stress. Wenn das alles zu viel wird, finden Studierende hier 21 Tipps, mit denen sie es durch Studium schaffen.

4. Komischer Semesterbeginn

„Die Semester [in Deutschland] fangen zu so komischen Zeitpunkten an. Was soll das, wieso habe ich um Weihnachten herum nur zwei Wochen frei?“ kommentiert eine andere Austauschstudentin.

5. Praktika während der Semesterferien

Zwischen den ganzen Klausuren und Hausarbeiten verlangen einige Hochschulen, dass Studenten während der Semesterferien, äh der vorlesungsfreien Zeit, Praktika machen. „Ich musste schon zwei machen, die jeweils vier bis sechs Wochen lang waren. Und das während der Ferien“, beschwert die US-Amerikanerin.



„Also, Praktika macht man, um Berufserfahrungen zu bekommen und feststellen kann, ob man das auch wirklich machen will“, weist sie eine Person in den Kommentaren zurecht.

6. Hilfe!!!

„Studieren in Deutschland ist einfach drei bis acht Jahre misery ohne Pause“, findet eine Studentin in den Kommentaren.

7. Es gibt keinen „School Spirit“

Wir kennen es aus ziemlich vielen US-Serien: Jede Schule, jedes College und jede Universität hat ein ziemlich großes Sportprogramm und die Sportler sind richtige Stars. Diese Teams vereinen Schüler und Studenten hinter sich und es entsteht ein richtiger „School Spirit“. So etwas gibt es in Deutschland nicht wirklich, zumindest laut Amanda. Dazu schreibt ein User: „Der Spirit wird gegen viel zu viel Alkohol trinken ausgetauscht.“ Die TikTokerin antwortet ihm: „Da hast du aber gut die deutsche Kultur beschrieben.“



Ganz stimmt das allerdings nicht, finden manche Leute in den Kommentaren. Auch an deutschen Unis gibt es Hochschulsport, „man muss nur mitmachen“, schreibt eine Person. Dieser hat allerdings nicht den gleichen Stellenwert, wie College-Football oder College-Hockey in den USA. Vielleicht wird an Unis ja irgendwann eine dieser Sportarten bald zum Trend.

