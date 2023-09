Heftiger Einschlag auf Jupiter – Amateur-Astronom filmt den Crash

Von: Tanja Banner

Der Gasriese Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem. © Nasa/dpa

Der Planet Jupiter gilt als „Schutzschild“ für das innere Sonnensystem, weil er immer wieder Asteroiden oder Kometen abfängt. Nun zeigt ein Video einen solchen Einschlag.

Frankfurt – Unzählige kleine und größere Gesteinsbrocken – Asteroiden und Kometen – rasen durch das Sonnensystem und treffen immer wieder auch die Planeten oder Monde. Die zahlreichen Krater auf der Oberfläche unseres Mondes, des Planeten Mars und auch der Erde sind Zeugen dieser heftigen Einschläge. Vor einigen Tagen hat nun ein großes Objekt den größten Planeten des Sonnensystems, Jupiter, getroffen.

Der kurze, aber helle Lichtblitz, der dabei entstand, konnte von gleich mehreren Astronominnen und Astronomen festgehalten werden. Zuerst gemeldet wurde die Kollision zwischen einem großen Objekt und dem Jupiter von den Astronomie-Projekten Poncots (Planetary Observation Camera for Optical Transient Surveys) und Oases (Organized Autotelescopes for Serendipitous Event Survey) im japanischen Okinawa. Stattgefunden hat sie demnach am 28. August um 18.45 Uhr (MESZ).

Jupiter wird von großem Objekt getroffen – heller Lichtblitz zu sehen

Das Masa Planetary Log, ein Account auf der Plattform X (vormals Twitter), konnte den Einschlag beobachten und teilte Aufnahmen von dem Lichtblitz. Der Betreiber des Accounts berichtet gegenüber dem Portal Space.com: „Ich hatte das große Glück, dieses Phänomen zu fotografieren, als es geschah.“ Tatsächlich hatte der Amateurastronom hinter dem Account die Aufnahmen automatisiert gemacht und erst am nächsten Morgen entdeckt, nachdem er von dem Einschlag gehört hatte.

Großer Himmelskörper trifft Jupiter – Video zeigt den Crash

Wegen seiner Größe, seiner enormen Gravitation und seiner Nähe zum Asteroidengürtel treffen immer wieder Gesteinsbrocken den Planeten Jupiter. Die wenigsten dieser Einschläge werden jedoch beobachtet oder gar aufgezeichnet. Zuletzt wurde im Oktober 2021 ein Treffer beobachtet. Der bekannteste Einschlag eines Objekts auf Jupiter dürfte jedoch im Juli 1994 stattgefunden haben. Damals traf ein Teil des in mehrere Trümmer zerbrochenen Kometen Shoemaker-Levy-9 den Jupiter. Zuvor war der Komet durch Jupiters Einfluss auseinandergebrochen.

Der Jupiter gilt als wichtiges „Schutzschild“ der Erde und des inneren Sonnensystems. Er zieht immer wieder Asteroiden und Kometen an, die auf ihm einschlagen oder von ihm ins äußere Sonnensystem hinausgeschleudert werden – und die Erde damit verfehlen. Außerdem beeinflusst seine Anwesenheit die Umlaufbahn der Erde, wie ein Forschungsteam gezeigt hat. (tab)