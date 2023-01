„Alle wollen wie Elaine sein“: Aldi-Girl wurde über Nacht berühmt – und hat jetzt zahlreiche Nachahmerinnen

Von: Sina Alonso Garcia

Ein TikTok-Video machte die Aldi-Kassiererin Elaine Victoria berühmt. Der rasante Aufstieg der 20-Jährigen zur erfolgreichen Influencerin schindet Eindruck bei ihren Fans. Nun eifern ihr zahlreiche junge Frauen nach.

Hamburg - Es waren nur zwölf Sekunden, die das Leben der Aldi-Kassiererin Elaine Victoria auf einen Schlag komplett veränderten. Ihr Clip auf TikTok, der sie fröhlich tanzend bei der Arbeit zeigt, machte sie zum berühmten Model. Inzwischen hat das „Aldi-Girl“, wie die 20-Jährige in den sozialen Medien genannt wird, mehr als 1,5 Millionen Follower auf TikTok (Stand: 18. Januar). Ihren alten Job hat sie an den Nagel gehängt, um sich voll und ganz auf ihre Karriere als Influencerin zu konzentrieren. Ihre märchenhafte Geschichte fasziniert offenbar viele Menschen – und liefert anderen TikTokerinnen Inspiration. Unzählige junge Frauen eifern dem „Aldi-Girl“ jetzt nach. Auf TikTok kursieren immer wieder neue Clips, in denen sich Kassiererinnen in Supermärkten und Discountern bei der Arbeit filmen.

Ob Lidl, Aldi, Rewe oder Kaufland – überall laden Supermarkt-Mitarbeiterinnen jetzt Videos auf TikTok hoch, in denen sie zur selben Musik wie Elaine tanzen. „I just can‘t believe, dass ich nach sechs Jahren immer noch hier sitze und Elaine einfach durch ein TikTok jetzt Influencerin ist“, schreibt etwa das selbsternannte „Lidl-Girl“ Laura, die Elaine Konkurrenz machen will. Eine andere TikTokerin, die bei Aldi an der Kasse arbeitet, fragt sich, ob sie vielleicht das „neue Aldi-Girl“ sein könnte. „Einmal so viel Glück wie Elaine haben“, wünscht sich eine Lidl-Verkäuferin – und beschwert sich, dass sie nie Zeit habe, an der Kasse Videos zu drehen: „Ich weiß ja nicht, wie ihr das schafft, aber bei uns ist immer Full House.“

„Aldi-Girl“ als Vorbild: Nachahmer-Videos wirken häufig nicht so spontan wie das Original

Dass viele junge Frauen jetzt versuchen, Elaine zu kopieren, ist der TikTok-Community nicht verborgen geblieben. „Alle wollen wie Elaine sein“, heißt es unter einem der Nachahmer-Videos. Oder: „Wie jede Kassiererin auf einmal fame werden will.“ Auf eine Nutzerin wirken die Vergleiche mit dem Aldi-Girl „verzweifelt“. Während Elaine ihr Video damals, wie es scheint, einfach spontan produziert hat, wirken die Nachahmer-Versuche tatsächlich mitunter etwas unnatürlicher und gezwungen. Manche User finden einzelne Nachahmerinnen dennoch „sympathischer“ oder „hübscher“ als Elaine.

Elaine Victoria (Mitte) und ihre Nachahmerinnen. © TikTok/tamina.eyleen/Elaine Victoria/seliiiiiiiiiiiina (Fotomontage BW24)

Während ihre Nachahmerinnen noch um die Gunst des Algorithmus kämpfen, kann sich Elaine selbst nun entspannt zurücklehnen. Wie sie gegenüber RTL erklärte, habe sie aktuell dreimal die Woche zu tun – was sie nicht als Arbeit sehe. An ihr altes Leben denkt Elaine gerne zurück: „Aldi ist der Ort, der mich groß gemacht hat.“ Ein Blick auf ihren TikTok-Kanal aktuell zeigt: Elaine jettet um die ganze Welt. Seit Juni 2022 ist sie zudem mit dem YouTuber Jamal Edin El-Bahri (JamooTV) zusammen, der ebenfalls häufig in ihren Clips auftaucht. Mit einer sympathischen, fröhlichen Ausstrahlung, einer kreativen Idee und dem entsprechenden Look kann man heutzutage auf TikTok also quasi über Nacht zum Star werden – und offenbar richtig gut Geld verdienen. Die zahlreichen Nachahmerinnen sind daher alles andere als überraschend.