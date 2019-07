Frau stirbt nach Schock-Erlebnis bei Aldi - Überwachungskamera zeichnete alles auf

Sie litt noch lange unter dem Schock-Erlebnis - und es könnte ein Faktor für ihren Tod gewesen sein: Eine Frau kam nach einem schlimmen Vorfall bei Aldi ums Leben.

Brighton - Warum macht ein Mensch so etwas? Ein 42-jähriger Mann hat in einer Aldi-Filiale in Brighton (England) eine 86-jährige Frau bestohlen. Und trägt womöglich Mitschuld daran, dass sie knapp zwei Monate später ums Leben gekommen ist.

Von dem Vorfall berichten unter anderem Daily Mirror und Brighton And Hove Independent. Die Polizei hat zudem Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht. Demnach folgte Jason K. der Frau zehn Minuten lang. Und bestahl sie gleich doppelt. Erst habe er in ihre Handtasche gegriffen und die Geldbörse herausgezogen, die sich allerdings als leer entpuppte. Dann holte er dort erneut etwas heraus - diesmal eine Brieftasche mit Geld und Karten. Die leere Geldbörse steckte er zurück in die Tasche und kaufte mit den Karten der Frau in Läden in der Nähe ein. Die 86-Jährige bemerkte von all dem nichts - bis sie an der Kasse ankam.

Aldi: Frau stirbt rund zwei Monate nach schockierendem Erlebnis

Rund zwei Monate nach dem schockierenden Erlebnis bei Aldi starb die Frau. Zwar eines natürlichen Todes. Doch laut ihren Betreuern habe sie seit dem Vorfall ihr Haus nicht mehr verlassen, aus „Angst“ und wegen des „Vertrauensverlustes“. Auch laut der Polizei-Ermittlerin Rose Horan hätte das Verbrechen verheerende Auswirkungen auf das Opfer gehabt.

Die 86-Jährige „wurde von einer lebhaften, unabhängigen und geselligen Frau zu einer verängstigten, die Angst hatte, raus zu gehen, und tatsächlich ist sie nie wieder hinausgegangen. Sie ist traurigerweise innerhalb von zwei Monaten gestorben.“ So ein Erlebnis würde solche Menschen „schockiert und verzweifelt“ hinterlassen. Ob es auch zu ihrem Tod beigetragen hat, lässt sich natürlich nicht mit Gewissheit sagen.

Aldi-Mitarbeiter erkennen den Mann wieder

Der Vorfall ereignete sich bereits im April 2018 und kam nun im Juli 2019 vor Gericht. Jason K. wurde Monate später von Aldi-Mitarbeitern wiedererkannt und gefasst. Er erschien zwar nicht vor Gericht. Aber weil die Kamera-Aufnahmen keinen Zweifel zuließen, wurde er dennoch verurteilt - zu einem Jahr Gefängnis.

