Vor der Landtagswahl in Thüringen: AfD-Wahlkampflaster brennt aus -Politisches Motiv nicht ausgeschlossen

Polizei sucht Zeugen

Nach dem Vorfall: Die AfD will in Thüringen ihren Wahlkampf wie geplant fortsetzen.

Ein Wahlkampf-Lastwagen der AfD ist am Samstag in den frühen Morgenstunden in Reinsdorf bei Sondershausen in Nordthüringen in Flammen aufgegangen.