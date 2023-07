„Noch nie so eine Situation erlebt“: Passagiere hängen stundenlang kopfüber in Achterbahn-Alptraum

Technischer Defekt

Beim Forest County Festival in Wisconsin hängen Fahrgäste über drei Stunden kopfüber in einer Achterbahn fest. Spezialkräfte müssen anrücken.

Wisconsin – Ferienstimmung und Nervenkitzel sollten die Besucher des Forest County Festivals in Wisconsin, USA, auf der Achterbahn erleben. Doch was als spaßiges Abenteuer geplant war, entwickelte sich am Sonntag zu einem wahren Alptraum: Acht Fahrgäste, darunter sieben Kinder, saßen über drei Stunden lang kopfüber in einer Achterbahn fest. Wegen eines mechanischen Defekts war die Achterbahn „Fire Ball“ (auf Deutsch: Feuerball) mitten in der Fahrt zum Stillstand kam.

Alptraum in der Achterbahn: Passagiere hängen stundenlang kopfüber

Die Feuerwehr musste Spezialkräfte und Geräte anfordern, um die Passagiere aus der Kopfüber-Position in der Achterbahn zu befreien. Das allein dauerte 45 Minuten.

„Unsere Abteilung hat noch nie so eine Situation erlebt wie am Sonntag“, sagte Erica Kostichka von Antigo Fire/EMS im lokalen Radiosender WFLA. Bei vielen der Kinder hätten die Beine gezittert und sie haben geschwitzt. Es sei vor allem darum gegangen, sie zu beruhigen.

Die Rettungsaktion gestaltete sich schwierig und dauerte mehrere Stunden. Erst nach drei Stunden konnten alle acht Fahrgäste unversehrt gerettet werden. Mehrere Videos in den sozialen Medien zeigen, wie ein Retter an der Seite des Fireball-Fahrgeschäfts hochkletterte, während die Fahrgäste kopfüber warteten.

Achterbahn defekt – Insassen hängen stundenlang kopfüber fest

Wie es zu dem Vorfall kam, ist zunächst noch unklar. „Wir wissen nur, dass es sich um einen mechanischen Defekt handelt, bei dem die Achterbahn in der aufrechten Position stecken geblieben ist“, sagte Brennan Cook, Einsatzleiter der Crandoner Feuerwehr zu lokalen Medien CBS 58 News. „Das Fahrgeschäft wurde vor kurzem vom Bundesstaat Wisconsin hier vor Ort begutachtet und im Moment haben wir keine weiteren Informationen.“

Die acht Fahrgäste wurden sicherheitshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Berichte über Verletzte gab es lokalen Medien zufolge keine.

Achterbahn-Rettungsaktion: Augenzeuge berichtet über herzerwärmenden Moment in der Not

Ein Zeuge vor Ort ist von der Tapferkeit eines kleinen Mädchens begeistert. Auf Facebook schreibt Scott Brass: „Hut ab vor dem kleinen Mädchen, das den Feuerwehrmann bat, zuerst einen älteren Mann zu retten, der mit der Situation zu kämpfen hatte.“ Das Mädchen habe in seinen Augen eine Tapferkeitsmedaille verdient.

Auch am 25. Juni ereignete sich ein Vorfall mit Achterbahn in einem schwedischen Freizeitpark. Eine Person starb, als eine mit Menschen besetzte Achterbahn entgleiste.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Fangyi Chen sorgfältig überprüft.

Rubriklistenbild: © Facebook Screenshot/Scott Brass