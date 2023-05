Dompteur lässt Elefant von der Leine: Zirkuswerbung im „Salzburg der Abruzzen“ sorgt für Empörung

Von: Maximilian Kettenbach

Teilen

Ein Elefant wird durch den Berufsverkehr in der italienischen Stadt L’Aquila (Abruzzen) geführt © Monica Pilolli Lav AQ

Berufspendler fühlten sich in der italienischen Stadt L‘Aquila dieser Tage nach Indien versetzt: Ein Elefant spazierte eine stark befahrene Staatsstraße entlang. Ein Tierschutzverein klärte den Vorfall auf.

L‘Aquila - Die Autofahrer und auch die Fahrgäste der Stadtbusse in der über 71 000 Einwohner zählenden Stadt in den Abruzzen östlich von Rom in Italien rieben sich die Augen, als der Indische Elefant am Standstreifen der SS80 vor sich hin trottete. Der Koloss wurde von einem Tierpfleger geführt.

Des Rätsels Lösung: Unweit der Straße gastiert zurzeit ein Zirkus, für den der Dompteur des Elefanten am 9. Mai Werbung machte. Der ungewöhnliche Verkehrsteilnehmer wurde weder von der Polizei begleitet, noch gab es irgendwelche Warnungen an die Autofahrer.

Italienischer Tierschutzverband reagiert nach Elefanten-Werbung entsetzt

Monica Pilolli vom Ortsverband des italienischen Tierschutzverbandes LAV postete das Bild entsetzt auf Facebook: „Ein ernster und bedauerlicher Vorfall, den wir den zuständigen Behörden gemeldet haben“, schrieb sie dazu. Das Tier habe eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dargestellt.

In L‘Aquila gastiert derzeit der Zirkus „Madagaskar-Maya-Orfei“. Bei einem Gastspiel in Genua im April war dem Zirkus bereits ein Lama entkommen. Das Personal und die Polizei jagten das Tier durch die Straßen der Hafenstadt. „Glücklicherweise kam es auch in diesem Fall zu keinen Unfällen“, so Pilolli weiter.

Die Tierschützerin sagt nach dem Elefantenverkehr in den Abruzzen: „Dieser Vorfall zeigt einmal mehr zeigt, dass Tierzirkusse in unserem Land keinen Platz mehr haben sollten.“ Sie gefährdeten die Sicherheit der Tiere und der Menschen ernsthaft. Im Gegensatz zu L‘Aquila hätten zahlreiche italienische Kommunen bereits strenge Regeln erlassen, um die Unterbringung von Zirkussen mit Tieren so schwierig wie möglich zu machen, die Kontrollen zu verstärken und daher von der Unterbringung von Tieren abzuraten.

Italien: Erdbeben hatte „Salzburg der Abruzzen“ 2009 fast zerstört

Die Stadt L‘Aquila, Hauptstadt der italienischen Region Abruzzen, war 2009 wie gesamte Region von einem Erdbeben mit der Magnitude 6,3 schwer beschädigt worden und erlangte dadurch traurige Berühmtheit. 40 Einwohner starben, 15000 Gebäude wurden beschädigt. Der Wiederaufbau der historischen Innenstadt der vom Pianisten Arthur Rubinstein L’Aquila als das „Salzburg der Abruzzen“ bezeichneten Kommune stockt.

Zuletzt sorgten ein Erdrutsch in Südtirol und die spektakuläre Wende im Fall Emanuela Orlandi für Schlagzeilen in Italien.