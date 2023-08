5 Filme, die Bayern dem Rest Deutschlands dringend erklären muss

Von: Nadja Rödig

Teilen

„Der Mensch ist kein Tier! Pfiat Gott, miteinand.“

Als Bayer muss ich ehrlich sagen: Wir sind ein bisschen speziell. Man versteht uns oberhalb der Weißwurscht-Grenze schlecht, wir tragen Lederhosen außerhalb vom Pride Month und insgesamt wirken wir erstmal nicht sehr ... sympathisch. Dabei haben wir mehr zu bieten als unser Topmodel Markus Söder und eine fette Party auf der ein Liter Bier 13(!!!) Euro kostet. Ich spreche hier von Kultur! Echter Filmkultur sogar. Denn ob du es glaubst oder nicht, in good ol‘ Bavaria gibt es nicht nur Qualitätstheater wie die Augsburger Puppenkiste und ab und zu nen „Tatort“. Man kann mehr!

Jawohlo. Licht, Scheinwerfer, Action oder wie das heißt. Hier sind ein paar gute Beispiele, die Bayerns Filmlandschaft stolz repräsentieren. Und warum der Rest Deutschlands endlich mal bayerisch lernen sollte.

1. Rehragout-Rendezvous

Was das?: „Rehragout-Rendezvous“ ist schon der ...*zählt nach* ... neunte(!) Heimatkrimi rund um Ermittler Franz Eberhofer und startet am 10. August 2023 in den deutschen Kinos. Was ein Heimatkrimi sein soll? Heimat = wo du herkommst. Krimi = jemand klärt was auf. Der Bayerische Rundfunk hat sich dieses Genre zur Mission gemacht und seit dem ersten Eberhofer „Dampfnudelblues“ läuft die auch auf Leinwand.



Aber bleiben wir mal beim neuesten: In „Rehragout-Rendezvous“ geht‘s um ein Verbrechen, klar. (Ein Ohr taucht auf und irgendwie will man jetzt schon wissen, wo das herkommt.) ABER das Herz bei Heimatkrimis liegt bei den Hauptfiguren und ihrem ganz persönlichen Drama. Wie, dass Oma nicht mehr kochen will! Schon problematisch.

Warum ganz Deutschland ihn kennen sollte: Bayern hat quasi sein eigenes MCU mit den Eberhofer-Krimis! Und eigentlich sollten dich schon allein Titel wie „Grießnockerlaffäre“ und „Leberkäsjunkie“ überzeugen. Bayerisches Essen ist immerhin geil, das findet ja wohl auch (gefälligst!) der Rest Deutschlands. Außerdem feiern alle den Tatort, OBWOHL der sich ernst nimmt. Dann aber bitte auch bayerische Heimatkrimis.

Hier kannst du den Trailer oschaugn:

2. Wer früher stirbt ist länger tot

Was das? Eine Lebensweisheit, die echt mal stimmt ... Aber auch eine brillante Komödie mit sehr viel schwarzem Humor vom bayerischen Steven Spielberg Marcus H. Rosenmüller. Ein kleiner Junge erfährt darin, dass seine Mutter bei seiner Geburt gestorben ist und fühlt sich schuldig. Weil man in Bayern bekanntlich verflucht schnell in der Hölle landet, will Sebastian unsterblich werden, um dem Fegefeuer zu entgehen.



Warum ganz Deutschland ihn kennen sollte: Mal völlig ironiefrei. Dieser Film geht für eine auf den ersten Blick seichte (bayerische!) Familienkomödie echt deep. Ja klar, die vielen Missverständnisse machen es witzig. (Musik macht unsterblich und so.) Aber es geht auch um Verlust, Schuldgefühle, Angst vor dem Tod und dem Leben danach. Mit dem Film hätte ich sogar mal in Reli aufgepasst. Blöd gelaufen.

Hier kannst du den Trailer oschaugn:

3. Xaver und sein außerirdischer Freund

Was das? Ein Stück bayerisches Kulturgut verdammt! Und bei Bedarf auch ein Trinkspiel, wenn du‘s mit alkoholfreiem Bier spielst. Im Grunde ist die Story schnell erzählt: Der Alien Loisl landet in Bayern und ein naiver Junge freundet sich mit ihm an. Nebenbei wird er noch beschuldigt eine Disco angezündet zu haben, aber das ist nur eine Verschwörung. Als Trinkspiel eignet sich der Film deswegen so gut, weil alle legendären Zitate wie „Der Mensch ist kein Tier! Pfiat Gott, miteinand“ einen Schluck (alkoholfreies!) Bier wert sind. Du kannst natürlich auch bei jedem Bier im Film mittrinken, aber nach der Bierzelt-Szene wische ich deine geplatzte Blase nicht auf.

Warum ganz Deutschland ihn kennen sollte: Weil du dich als Preiß (andere Deutsche) sowieso wie ein Alien in Bayern fühlst und den Loisl damit sicher gut verstehst.

Hier kannst du den Trailer oschaugn:

4. Tom und Hacke

Was das? Du kennst sicher Mark Twains klassisches Werk Tom Sawyer. Jup ... das war‘s auch schon.

Warum ganz Deutschland ihn kennen sollte: Es regen sich doch immer alle auf, dass jeder gute Film nochmal EXTRA für die USA verfilmt werden muss. Weil Untertitel halt gar nicht gehen und überhaupt wer checkt, was diese Briten von sich geben?! Sollten wir Deutsche auch mal öfter machen. In Thomas Sojer und Bartel Hacker kann ich mich sowieso besser hineinversetzen als in Tom Sawyer und Huckleberry Finn

Hier kannst du den Trailer oschaugn:

5. Asterix erobert Rom ... auf bayerisch

Was das? Asterix erobert Rom in der einzigen Synchronisation, die ich verstehe. Bayerisch.

Warum ganz Deutschland ihn kennen sollte: Du kannst dir die deutsche Übersetzung parallel ansehen, damit du kapierst, was los ist. Auf bayerisch haben Asterix und Obelix aber irgendwie mehr Charme und ich glaube langsam, dass sie NUR mit Dialekt sprechen sollten. Es gibt Asterix übrigens auch auf sächsisch. Aber das darf dir Sachsen erklären.

Ich hab leider keinen ganzen Trailer für dich, aber hier kannst du eine Szene oschaugn:

Keine Ahnung, ob dir dieser Exkurs in die bayerische Filmlandschaft was gebracht hat. Vielleicht ja ein bisschen Liebe und Vergebung, dass wir auch mal kacke sein können <3



Und für alle Bayern: Zefix! Was willst du überhaupt hier? Den bayerischen Film muss ich dir ja wohl nicht erklären. Zum Trost hier ein paar Fotos, die du als Bayer raffst, im Gegensatz zum Rest von Deutschland.