300 Paletten mit Red-Bull-Dosen gestohlen - Polizei rätseln über Diebstahl

Menen - In Belgien haben Diebe 300 Paletten mit Red-Bull-Dosen gestohlen. Das Diebesgut hat einen Wert von fast einer Million Euro, wie die belgische Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Diebesbande habe die Lagerhalle des Getränkeherstellers in einem Industriegebiet in der Stadt Menen in Westflandern nahe der Grenze zu Frankreich bereits am Sonntag leergeräumt und sei dabei "sehr professionell" vorgegangen.

Polizei ist überrascht

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe rund zwölf Stunden brauchten, um die Paletten mit dem Energy-Drink wegzuschaffen und dafür mehrfach hin- und herfahren mussten. Die 300 Paletten entsprechen demnach elf Lkw-Ladungen. Die Ermittler werten nun Aufnahmen von Überwachungskameras aus dem Industriegebiet aus, um die Diebe zu finden. Die Polizei schließt nicht aus, dass Komplizen innerhalb des Lagers den Dieben geholfen haben.

