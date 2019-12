Unbekannter Komet rast an Erde vorbei - bald ist er so nah wie nie

Einzigartige Entdeckung

+ © picture alliance / M. Kornmesser / M. Kornmesser Symbolbild: Diese künstlerische Darstellung zeigt den Asteroiden 1I/2017 U1 "Oumuamua". © picture alliance / M. Kornmesser / M. Kornmesser

In den kommenden Tagen zieht ein Objekt an der Erde vorbei, das so in seiner Art erst einmal von Experten beobachtet werden konnte: Es stammt aus einem anderen Sonnensystem.