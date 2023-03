Abnehm-Wunder aus den USA: Mann wog einst 380 kg – er zeigt, wie er jetzt aussieht

Von: Kathrin Reikowski

Der US-Amerikaner Casey King wog einst bis zu 380 Kilo. © Screenshot / Instagram.com/_caseyking_

Casey King wog einst ganze 380 Kilo. Dann änderte er sein Leben völlig, nahm radikal ab – und wurde zum Vorbild für Tausende US-Amerikaner.

Georgia (USA) – Unfassbare 260 Kilo leichter: Der US-Amerikaner Casey King wird zur Inspiration für Menschen in den USA, die vor einer schier unlösbaren Aufgabe stehen. Er wog zu seinen Spitzenzeiten 380 Kilo, konnte sein Zimmer kaum mehr verlassen und sich nur noch in einem Waschzuber im Garten duschen. Davon erzählt er auf seinem Instagram-Account „Caseyking“, dem mehr als 40.000 Menschen folgen.

„Ich habe lange Zeit nichts getan, was irgendeine Bedeutung hatte. Ich war einfach ein Mensch, der auf dem Bett saß, vielleicht ins Wohnzimmer ging, ein bisschen fernsah und dann für sehr, sehr lange Zeit in mein Zimmer zurückging“, sagte er dem britischen Daily Star über King. Er habe im Garten gebadet, weil er schon einmal in der Dusche stecken geblieben war. Und habe „ohne Ende“ gegessen, sei nackt in seinem Zimmer gesessen und habe Videospiele gezockt.

Inzwischen gibt es keine Spur mehr von all dem: Auf Fotos, die King jetzt teilte, sieht man ihn bei öffentlichen Veranstaltungen und wie er seiner Mutter bei der Arbeit hilft. Oder einfach in der Natur, beim Sport und wie er sich zum Ausgehen bereit macht. Er hat sein Leben radikal geändert und genießt es in vollen Zügen.

US-Amerikaner nahm 260 Kilo ab: Auf Instagram machte er seinen Weg dahin öffentlich

Der Weg zum deutlich schlankeren Körper war allerdings lang. Das zeigen auch die Instagram-Bilder von seinen Etappen der Gewichtsabnahme. Immer wieder postet er die alten Bilder, um sich und seine Follower zu motivieren. „Die Liebe, die ich hier bekommen habe, ist schier unglaublich“, schrieb er zu einem Post, der ihn beim Sport im Wald zeigt – mit einem Bild, das ihn mit noch wesentlich mehr Gewicht vor einem Spiegel zeigt.

Unglaubliche 260 Kilo hat Casey King verloren – und ist kaum wiederzuerkennen. © Screenshot / Instagram.com/_caseyking_

Sein Umdenken begann, als er von einem Arzt auf drastische Art gewarnt wurde: „Wenn du dieses Gewicht behältst, könntest du bald sterben.“ King entschied sich, sein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Er ging ins Fitnessstudio, machte Spaziergänge in einem Pool. Außerdem habe ein Magenband ihm dabei geholfen, weniger zu essen. King nahm an einer Reality-TV-Show teil und holte sich Motivation über seine Instagram-Follower. Das hilft ihm auch heute noch.

Casey Kind verlor 260 Kilo: „Man fragt mich immer nach dieser Haut“

Ein Problem bleibt ihm noch: Sieht sich King im Spiegel an, sind am Bauch deutliche Hautlappen nicht zu übersehen. Die Pfunde haben seinen Körper gezeichnet, durch den Gewichtsverlust kamen die Auswirkungen zutage. „Man fragt mich immer noch nach dieser Haut“, schrieb er zu einem Bild. „Die Leute denken, die Hautlappen wären längst verschwunden, aber das ist etwas, das ich immer noch nicht machen habe lassen.“

Und ganz in der Manier, in der er andere Menschen inspiriert, fügte er dann hinzu: „Vielleicht werde ich die ganze Sache eines Tages erledigt haben. Aber für den Moment bleibe ich einfach fokussiert darauf, mehr Gewicht zu verlieren und es auch wirklich nicht mehr zuzunehmen.“ Und wohl im Wissen, was er schon alles geschafft hat, und dass auch nicht alles sofort der Norm anderer entsprechen muss, fügt er dann hinzu: „Auch wenn mir diese Fotos nicht gefallen, das ist einfach meine Realität – für den Moment.“

Casey King hat weit über 200 Kilogramm an Gewicht verloren. Das hat an seinem Körper Spuren hinterlassen. © Screenshot / Instagram.com/_caseyking_

Auf der Spendenplattform Gofundme sammelt er Geld für eine OP – das Ziel von 15.000 Euro hat er übertroffen. Inzwischen kamen sogar mehr als 19.000 Euro zusammen (Stand: 28. Februar 2023). So kann der junge US-Amerikaner wohl bald auch die letzten körperlichen Überbleibsel seines alten Ichs hinter sich lassen. (kat)