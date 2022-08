Schwarze Frauen, die ihrer Zeit irgendwie voraus waren

Teilen

NASA-Pionierin Katherine Johnson. © dpa

In Geschichtsbüchern sind sie meist unsichtbar: Schwarze Frauen. Eine Kollektion von Getty Images zeigt jetzt Bilder von ihnen – BuzzFeed News durfte sie verwenden.

Repräsentation ist ein wichtiges Thema in unserer diversen Gesellschaft. Sowohl in Kinderbüchern, in der Politik, als auch in den Medien sollten Menschen aller Hautfarben einen Platz haben. Schwarze Menschen hatten diesen jedoch lange nicht. Noch im Amerika der 50er Jahre war Rassentrennung ein Thema – heute haben Schwarze Menschen das Problem, dass sie nicht gehört oder gesehen werden. Getty Images will das ändern und bringt die „Black History & Culture Collection“ (BHCC) heraus.

BuzzFeed.de zeigt Bilder aus der Kollektion – von 11 Schwarzen Frauen, die ihrer Zeit irgendwie voraus waren.