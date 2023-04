Edeka-Zwiebeln amüsieren Kunden: „Mal wieder richtig wild“

Von: Carolin Gehrmann

„Richtig wild“ fand ein Edeka-Kunde, was er in seiner Zwiebeltüte fand. Die derzeitigen Rekordpreise für Gemüse spielten dabei aber ausnahmsweise keine Rolle.

München – Die dicksten Kartoffeln hat … ja, wer doch gleich? Wie geht denn das berühmte Sprichwort bloß? Nun ja, in diesem Fall war es ein Edeka-Kunde, der sich über ein besonders dickes Exemplar der gesunden Knolle freuen konnte – oder auch nicht. Warum das im Netz für einiges an Amüsement und auch ein klein wenig Spott sorgte, hatte einen besonderen Grund. Mit dem derzeitigen Preis-Dilemma beim Blick ins Edeka-Gemüseregal hatte es aber ausnahmsweise nichts zu tun, sondern mit einer verirrten Knolle im Zwiebelnetz.

Edeka sorgt für unfreiwillige Überraschung im Gemüseregal – diesmal nicht bei den Preisen

Die Supermarktkette hatte zuletzt eher wegen ihrer Rekordpreise für Gurken für jede Menge digitale Aufregung gesorgt. Aber auch Tomaten waren bei Edeka teilweise so teuer, dass Menschen mit wütenden Posts in den sozialen Netzwerken ihrem Ärger Luft machten, weil sie für Rentner und Normalverdiener kaum noch bezahlbar seien. Der Kunde mit dem Twitternamen @rekma blieb aber relativ gelassen, vielleicht, weil er sich mit der Tüte Zwiebeln ein saisonales Gemüse ausgesucht hatte, das sich preislich auf recht stabilem Niveau bewegt. Doch auch beim Zwiebelkauf lohnt es sich bei Edeka offenbar, ganz genau hinzusehen.

In dem Sack Zwiebeln einer Edeka-Kundin befanden sich nicht nur Zwiebeln. (Symbolbild) © taden/Imago

„Richtig wild“ – Edeka-Kunde staunt, welcher Fang ihm noch in sein Zwiebelnetz gegangen war

Denn Twitter-User @rekma staunte nicht schlecht, denn neben Zwiebeln bekam er es noch mit einer weiteren Knolle zu tun: „Edeka mal wieder richtig wild“, schreibt er und postet ein Foto des wilden Mixes.

Denn neben den Zwiebeln war ihm noch eine dicke Kartoffel ins Netz gegangen – dabei hatte die da natürlich eigentlich gar nichts zu suchen. Eine solche Zwei-in-Eins-Tüte kann für manche Gerichte allerdings auch durchaus praktisch sein, zum Beispiel für Kartoffelsalat. Vielleicht war das Ganze also als eine Art Bausatz zu verstehen?

„Zwiebeln oder Kartoffeln?“, das ist bei Edeka die Frage – und kein Aprilscherz

Ein anderer User wittert dahinter eine mögliche gezielte Aktion des Supermarkts und verweist auf das Datum des kuriosen Fundes: „Ist das ein Aprilscherz?“, kommentiert er unter dem Post vom 1. April. Offenbar nicht, wie der Antwort des Edeka-Kunden zu entnehmen ist: „Ich wünschte, es wäre einer“, schreibt dieser und setzt einen lachenden Smiley dahinter.

Edeka verwirrt Twitter-Nutzer: „Die dümmsten Bauern haben die dicksten Zwietoffeln“

Es folgt daraufhin die pure Verwirrung bei den Followern: „Sind das jetzt Zwiebeln oder Kartoffeln?“, fragt einer. Und ein anderer User wiederum hat die Lösung parat: „Die dümmsten Bauern haben die dicksten Zwietoffeln“, schreibt er. Stimmt, so lautet die alte Binsenweisheit doch, oder? Zumindest bei der Supermarktkette Edeka scheint das zuzutreffen. Wann man keimende Kartoffeln übrigens entsorgen sollte, ist eine andere Frage, der die Diskutierenden sich aber an dieser Stelle nicht widmeten. Zumal ja in diesem Fall auch erst noch geklärt werden musste, um welche Knollenart es sich überhaupt handelte.