Zahnpasta im Öko-Test: Titanoxid in 21 Produkten nachgewiesen

Von: Sarah Isele

Teilen

Öko-Test hat insgesamt 48 Zahnpasta-Produkte getestet. Das Ergebnis fällt beunruhigend aus. Lesen Sie hier, wie immerhin beinhaltet knapp die Hälfte der getesteten Produkte Schadstoffe.

Mehr zum Thema Zahnpasta-Desaster bei Öko-Test: Titanoxid in 21 Produkten nachgewiesen

Die Experten von Öko-Test sehen Flourid gerne in Zahnpasta – schließlich sei es ein wichtiges und effektives Mittel gegen Karies. Doch neben Flourid werden in den getesteten Produkten auch Inhaltsstoffe gefunden, die in Lebensmitteln mittlerweile verboten sind. Darunter fällt zum Beispiel Titandioxid, welches in insgesamt 21 Zahncremes nachgewiesen werden konnte. Der Stoff gilt als umstritten und kommt beim Zähne putzen in direkten Kontakt mit den Schleimhäuten.

HEIDELBERG24 verrät, welche Zahnpasta bei Öko-Test ordentlich abschmiert.

„Mit der Kosmetikbranche ist es so eine Sache. Sie bewegt sich häufig erst, wenn es gar nicht mehr anders geht“, heißt es bei Öko-Test. Im Falle von Titanoxid in Zahncreme sei laut den Testern ein „verbraucherseitige Druck“ da.