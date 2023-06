Wie man Mücken vertreibt: Diese 7 Tricks helfen gegen die blutsaugenden Insekten

Von: Pauline Wyderka

Vor allem im Sommer sind Mücken eine wahre Plage. Mit diesen Tricks und Hausmitteln kann man die Blutsauger allerdings vertreiben:

Mehr zum Thema Mücken vertreiben – was hilft gegen die Insekten?

Mücken sind eines der Dinge am Sommer, bei denen die meisten sich einig sind: Sie nerven. Und nicht nur das. Mit der asiatischen Tigermücke, deren Ausbreitung in Deutschland auch die Uni Heidelberg erforscht, wächst auch eine Gefahr, sich durch einen Stich mit ernsthaften Krankheiten anzustecken. Dabei kann man sich vor den kleinen Biestern schützen.

HEIDELBERG24 verrät, wie man Mücken vertreibt und was hilft, die Blutsauger fernhzuhalten.

Ausgerechnet im Sommer fliegen Mücken besonders auf uns, denn sie stehen regelrecht auf unseren Schweißgeruch. Und auch auf andere Düfte, die man am Menschen findet oder die Menschen gerne auftragen, um angenehmer zu riechen, fliegen die Fliegetiere. (paw)