Vatertag 2020: WhatsApp-Sprüche und Glückwünsche für den lieben Herrn Papa

Am Vatertag dürfen Glückwünsche in Form von WhatsApp-Sprüchen nicht fehlen - besonders dann, wenn der übliche Ausflug aktuell vielleicht ausfallen muss.

Am 21. Mai ist Christi Himmelfahrt - und damit Vatertag.

fällt in diesem Jahr wohl für viele aus. Mit diesen WhatsApp-Sprüchen und Gedichten machen Sie Ihrem Vater dennoch eine Freude.

Nicht ganz so prominent wie der Muttertag aber nicht minder wichtig (na gut, vielleicht ein bisschen), ist der Vatertag. Denn auch der Herr Papa will einmal für seine Verdienste in der Kindeserziehung gewürdigt werden.

An Christi Himmelfahrt stehen traditionell die Männer im Mittelpunkt. Christi Himmelfahrt ist nicht nur der Tag der Väter, sondern ganz allgemein der Männer. Dann ziehen die Herren der Schöpfung mit Bollerwagen los und sprechen dabei meist recht reichlich dem Hopfensaft zu.

Zumindest mit diesem Brauch wird es in diesem Jahr schwierig: Aufgrund der Corona-Krise sind Versammlungen in größerer Runde noch immer eingeschränkt. Umso wichtiger, zumindest mit WhatsApp*-Sprüchen am Vatertag 2020 ein Freude zu bereiten.

Am schönsten ist natürlich ein Besuch beim Vater - das ist inzwischen ja wieder erlaubt. Wer dazu nicht die Möglichkeit hat oder sicherheitshalber noch den Abstand wahrt, der kann am Vatertag auch via WhatsApp mit einem dieser Sprüche alles Gute wünschen - das funktioniert ja bei WhatsApp kostenlos*. Oder man trägt die lustigen Sprüche am Telefon vor, aber das ist sicher nicht für jeden etwas.

Vatertag 2020: WhatsApp-Sprüche und Gedichte

In der Kürze liegt die Würze: Diese beiden Sprüchlein bringen es auf den Punkt:

„Vater sein kann jeder, aber nur ganz besondere Menschen sind ein Papa.“

„Es gibt so viele Väter auf Erden hier. Doch einer ist der Beste, und der gehört mir.“

Gedicht zum Vatertag für Glückwünsche per WhatsApp

Oder dieses Gedicht des Lyrikers Klaus Enser-Schlag:

„Mein Held Du warst mein Held in Kindertagen,

gabst Antwort mir auf alle Fragen.

Ich hab‘ Dir voll und ganz vertraut,

mit Dir im Sand die Burg gebaut.

Und heute, nach so vielen Jahren

sollst Du es noch einmal erfahren.

Ich sage Dir in Dankbarkeit:

Du bleibst mein Held – in Ewigkeit.“

Aus der Feder von Anita Menger stammen zahlreiche Vatertagsgedichte. Etwa dieses:

„Du hast mir Vieles beigebracht,

mir Trost geschenkt, mit mir gelacht.

Was auch geschieht, du stehst zu mir.

Mit meiner Liebe lohn ich‘s dir“

Und ein paar weitere Zeilen von ihr:

„Dass wir auf einer Wellenlänge sind,

das ahnte ich wohl schon als Kind.



Doch jetzt als junge Frau

weiß ich es ganz genau.“

Lustige WhatsApp-Sprüche zum Vatertag: Humor ist, wenn man trotzdem lacht

Wenn es schon gerade sonst nicht so viel zu Lachen gibt, kann man seinen Liebsten wenigstens am Vatertag mit einem dieser WhatsApp-Sprüche zum Schmunzeln bringen:

„Lieber Papa, freue Dich,

denn zum Glück hast du ja mich.

Dieser Tag wär' ohne mich,

gar kein Vatertag für dich!“

Wenn der Papa nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf hat, dann eignet sich:

„Alle Sorgen, alle Nöte,

alle Nerven, die ich töte,

verzeihst du mir, mit viel Geduld,

und du gibst mir keine Schuld,

dass deine besten Jahre

- und deine ganzen Haare -

durch mich vergangen sind.

Ich bin gern dein Kind!“

Vatertag 2020: WhatsApp-Sprüche für den Ehrentag

Etwas weniger zynisch? Na gut, dann sind vielleicht diese Zeilen eine gute Alternative für Glückwünsche zum Vatertag per WhatsApp:

„Als dir dieses Kunststück ist gelungen

aus deinem Samen ich entsprungen,

da warst du erst nicht sehr begeistert,

doch hast die Sache gut gemeistert,

warst immer wieder für mich da,

drum dank ich dir, lieber Papa!“

Nicht das Richtige dabei gewesen? Okay, hier ist eine familienfreundliche Variante:

„Vater werden ist nicht schwer,

Vater sein dagegen sehr.

Doch du bist darin 1A,

drum lieb ich dich, Papa.“

Zu wenig Humor dabei? Dann vielleicht lieber irgendwas mit Star Wars:

„Luke, ich bin dein Vater!“



„Jeff! Ich heiße Jeff!“

WhatsApp-Spruch zum Vatertag bringt es auf den Punkt

Jetzt ist aber Schluss. Es ist doch ganz einfach:

Dafür, dass du mir immer erlaubt hast, was Mama mir verboten hat: danke Papa!“

Muttertag 2021: Der nächste Muttertag kommt bestimmt!

Alternativ kann man sich natürlich auch selbst dichterisch betätigen. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Weniger poetische Seelen können sich schon einmal am PC* auf ihre WhatsApp-Sprüche für den Muttertag vorbereiten.

„Hä, der war doch grad erst?!“ - keine Panik, bis zum nächsten Muttertag ist es noch ein bisschen hin. Falls Ihnen bis kurz vor dem 9. Mai 2021 noch nichts eingefallen ist, sind hier ein paar Anstöße für nette Zeilen zum Muttertag.