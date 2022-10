Große Whatsapp-Störung: Messengerdienst ist down – Verschicken von Nachrichten nicht möglich

Von: Tobias Utz, Sarah Neumeyer

Teilen

Bei Whatsapp gibt es am Dienstagmorgen eine große Störung. (Symbolfoto) © Fabian Sommer / dpa

Bei Whatsapp kommt es weltweit aktuell zu einer großen Störung: erste Informationen im Überblick.

Update vom Dienstag, 25. Oktober, 10.10 Uhr: Die Störung bei Whatsapp ist offenbar weltweit. Allein in Deutschland haben laut Angaben des Portals allestoerungen.de bereits mehr als 150.000 Nutzerinnen und Nutzer Probleme im Messengerdienst gemeldet. Die Whatsapp-Störung sorgt demnach auch in anderen Teilen der Welt für Schwierigkeiten.

Whatsapp-Störung: Aktuell kein Versenden von Nachrichten möglich

Bislang scheint es keine Lösung für die Probleme im Messengerdienst zu geben, insbesondere das Verschicken von Nachrichten funktioniert nicht. Ein Neustart der App führt bislang zu keinem Erfolg. Möglicherweise liegt die Ursache der Störung auf Seiten von Whatsapp und deren Serverinfrastruktur. Offenbar ist nicht nur Whatsapp von der Störung betroffen, sondern auch Facebook und Instagram – ebenfalls dem Meta-Konzern zugehörig.

Privatsphäre auf Whatsapp Eine Funktion könnte bald eingeschränkt werden

Erstmeldung vom Dienstag, 25. Oktober, 09.45 Uhr: Berlin/Kassel – Beim Messenger Whatsapp kommt es aktuell offenbar zu einer weltweiten Störung. Das berichten zahlreiche Nutzer auf Twitter. Unter dem Hashtag #whatsappdown häufen sich vor allem englischsprachige Berichte über Probleme beim Messenger. Auch auf dem Portal allestoerungen.de gibt es seit 9.00 Uhr am Dienstagmorgen (25. Oktober) eine rasante Zunahme an Störmeldungen in Deutschland. Demnach ist vor allem das Versenden und Empfangen von Nachrichten betroffen.

(sne/tu)