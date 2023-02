Whatsapp nimmt große Änderung vor – Status mit vielen neuen Funktionen

Von: Tobias Becker

Whatsapp bringt gerade neue Funktionen für den Status heraus, auf die User schon lange gewartet haben. Lesen Sie hier, was neu sein wird:

Den Messenger-Dienst Whatsapp nutzen zwei Milliarden Menschen weltweit, doch nicht nur als Chat. Auch die Status-Funktion wird häufig genutzt, um den Kontakten mitzuteilen, was gerade passiert ist. Doch nun nimmt Whatsapp beim Status einige Änderungen vor. Auf eine davon haben User schon lange gewartet.

echo24.de verrät, was sich am Status bei Whatsapp nun ändert.

Neuerung gibt es bei Whatsapp regelmäßig, um den Dienst ständig zu verbessern. Dazu zählen auch Funktionen wie „Pinned Messages“ oder „Kept Messages“, die es möglich machen, Nachrichten anzuheften oder selbstlöschende Nachrichten zu behalten. (tobi)