Halloween-Sprüche für Whatsapp: Kurze Grüße zum Gruseln

Von: Anika Hinz

Am 31. Oktober ist Halloween. Ideen für gruselige Sprüche bei Whatsapp für Freunde gibt es hier.

Dortmund – Am 31. Oktober steht das wohl schaurig-schönste Fest des Jahres vor der Tür: Halloween. Wer seine Familie und Freunde nicht nur im echten Leben, sondern auch am Handy erschrecken will, ist möglicherweise noch auf der Suche nach dem passenden Spruch für Whatsapp. Damit ihr nicht lange suchen müsst, hat RUHR24 für euch die gruseligsten und witzigsten Grüße rausgesucht. Buuuh!

Halloween am 31. Oktober: Auch in Deutschland wird das Grusel-Fest immer beliebter

An einem Spruch kommt man an Halloween nicht vorbei: „Süßes oder Saures“. Den Satz hört man am 31. Oktober an jeder Ecke: Ob von Kindern beim Süßigkeiten-Sammeln, von Freunden und Familie oder im Fernsehen. Seinen Ursprung hat der Spruch in den USA: Dort ist er allerdings als „trick or treat“ bekannt.

Nachdem der Halloween-Trend von Amerika (wo das Grusel-Fest von irischen Einwanderern geprägt wurde) nach Europa übergeschwappt ist, gewann der Tag auch in Deutschland immer stärker an Bedeutung. Mittlerweile finden Jahr für Jahr etliche Halloween-Partys nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene statt. Der Movie Park in Bottrop veranstaltet sogar seit 1998 jedes Jahr ein Halloween Horror Festival.

Halloween bei Whatsapp: Gruselige und lustige Sprüche an Freunde und Familie versenden

Halloween-Fans schätzen am 31. Oktober vor allem den Grusel-Faktor: Mit Kostümen und schaurigen Sprüchen erschrecken sie den ganzen Tag lang liebend gern Freunde und Familie.

Wer seine Liebsten dieses Jahr nicht persönlich erschrecken kann, für den eignet sich das Versenden von schaurig-schönen und lustigen Nachrichten bei Whatsapp (die sich übrigens auch zum Süßigkeiten-Sammeln eignen!). Hier eine Auswahl:

„Rummel, rummel, reister, wir sind die bösen Geister. Wollt ihr uns vertreiben, oder soll‘n wir bleiben? Tut ihr nix in unseren Sack, nehmen wir Euch huckepack! Tut ihr doch was Schönes rein, geh‘n wir alle artig heim.“

„Spinnenfuß und Krötenbein, wir sind viele Geisterlein! Wir haben leere Taschen und wollen was zum Naschen!“

„Spuken Geister um dein Haus, gib einfach schnell was Süßes raus.“

„Ich warne dich, ich zähl bis vier. Hast du nichts Leckres, gibt’s Klopapier!“

„Wenn der Werwolf zum Feste heult, uns es ängstlich in der Magengrube greult.“

„Monster, Mumien, Werwölfe und anderes gruseliges Gesinde, kippen sich einen nach dem andere hinter die Binde. Der Grund dafür, der liegt auf der Hand, wurden sie doch zurück ins Totenreich verbannt“

„Wenn die Türen aus dem Reich der Toten sich öffnen für die eine Nacht, weiß ich wer am wenigsten lacht.“

„Was Süßes raus, sonst spukt’s im Haus.“

„Ringel, ringel, rei, das Gespenst kommt heut vorbei. Willst du dich davor hüten, steck was Süßes in die Tüten!“

„Wir danken euch, ihr seid jetzt frei, wir ziehen weiter mit Geschrei!“

„Halloween ist ein Tag, an dem die Geister zur Erde zurückkehren.“

„Der weiße Geist hat uns geschickt und darum sind wir angerückt!“

Halloween-Sprüche für Whatsapp, Threema, Signal & Co: Auch GIFs und Fotos am 31. Oktober verschicken

Übrigens: Natürlich eignen sich die Halloween-Sprüche nicht nur für Whatsapp, sondern auch für alle anderen gängigen Messenger-Apps wie etwa Telegram, Threema oder Signal. Selbst beim Facebook Messenger oder per SMS könnt ihr die gruseligen und lustigen Grüße verschicken. Und wem das nicht reicht, der kann auch noch seinen Status in Halloween-Stimmung versetzen und einen der Sprüche einfügen (mehr digitale News bei RUHR24).

Anstelle eines Spruches kann man seinen Freunden auch ein Foto oder eine GIF verschicken. Zumindest bei Whatsapp gibt es eine ziemlich große Auswahl an GIFs: Einfach im Chat auf das +-Symbol (iOS) oder das Smiley-Symbol (Android) klicken, die GIFs öffnen und das passende Bildchen auswählen. Viel Spaß beim Erschrecken!