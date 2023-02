Wetter-Modell NOAA rechnet mit eiskaltem Februar

Von: Josefine Lenz

Teilen

Laut dem US-Modell NOAA soll es im Februar ziemlich kalt werden. Man rechnet sogar mit bis zu minus 17 Grad. Lesen Sie hier mehr:

Wie wird der Februar? Zwar startet der Monat zunächst mit ziemlich milden Temperaturen, doch das soll sich laut dem US-amerikansichen Wettermodell NOAA ab der zweiten Woche dann komplett ändern. Ab Montag fällt das Thermometer dann rapide ab. Laut dem Wettermodell aus Nordamerika kommt eine Frost-Welle nach Deutschland.

HEIDELBERG24 berichtet, dass das Wettermodell extrem eisige Temperaturen für Februar voraussagt.

„Hier von Osten strömen die kalten Luftmassen – the Beast from the East – Richtung Deutschland“, so Dominik Jung von wetter.net. Der Wetter-Experte relativiert das amerikanische Wetter-Modell. Andere Prognosen aus Kanada oder Europa zeigen deutlich mildere Temperaturen. (jol)