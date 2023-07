Wetter im Südwesten: Das Wochenende wird nass – mit kleinem Lichtblick

Von: Pauline Wyderka

Die Sommerferien im Südwesten haben begonnen, doch das Wetter hat andere Pläne. Regen und Kälte trüben die Stimmung. Lesen Sie hier, ob am Wochenende der Sommer zurückkehrt:

Der Sommer 2023 geht baden. Die Regenfluten im Südwesten scheinen derzeit kein Ende nehmen zu wollen. Doch wie sieht das Wetter am Wochenende aus? Bleibt es herbstlich nasskalt oder bekommen wir am Wochenende einen kleinen Lichtblick?

SÜDWEST24 verrät, ob trotz Regen und Gewitter am letzten Wochenende im Juli der Sommer noch einmal zurückkehrt.

Bei so viel Regen fallen zahlreiche Sommerpläne ins Wasser. Hartgesottene Festivalgänger lassen sich von dem Wetter vielleicht nicht beeindrucken – dennoch wäre es schön, die Lieblingskünstler noch einmal bei Sonnenwetter mitzunehmen. (paw)