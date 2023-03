Wetter-Experte warnt vor Starkregen und Flutgefahr im März

Von: Katja Becher

Die Wetter-Prognosen für den Südwesten bleiben alles andere als frühlingshaft. Lesen Sie hier, warum Wettermodelle aktuell sogar heftige Niederschläge mit steigender Hochwassergefahr sehen:

Spätestens seit dem meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März sehnen sich die Menschen in Deutschland nach milden Temperaturen und sonnigem Wetter. Frühlingsgefühle kommen beim Blick auf die aktuellen Wetter-Prognosen allerdings nicht auf. Im Gegenteil: Ab Montag (6. März) könnte es auch in Baden-Württemberg erneut Schnee-Wetter geben. Und damit nicht genug. Ein Wetter-Experte warnt nun vor „Alarmstufe lila“ – mit heftigem Starkregen und Überflutungsgefahr in Deutschland.

HEIDELBERG24 verrät die Wetter-Prognose für die kommenden Tage in Deutschland und Baden-Württemberg.

Wie wetter.net-Experte Dominik Jung in seinen aktuellen Vorhersagen erklärt, zeigt das Amerikanische Wettermodell eine Luftmassengrenze, die sich von Dienstagabend bis Donnerstagmittag einmal quer über Deutschland legt. Diese bringe laut Jung nicht nur „bis ganz runter heftige Schneefälle mit 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee“, sondern vor allem im Süden heftigen Dauerregen.