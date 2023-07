Was sind die besten Spülmaschinentabs?

Von: Pauline Wyderka

Spülmaschinentabs gibt es in zahlreichen Varianten – doch welche sind die besten? Um diese Frage zu beantworten, gilt es ein paar Dinge zu beachten:

Damit die Spülmaschine ihre Arbeit gut machen kann, muss man sie mit den richtigen Spülmaschinentabs füttern. Dabei sollte man bei der Wahl der Tabs einiges beachten. Was muss so ein Tab können und von welchen Produkten ist eher abzuraten? HEIDELBERG24 mit den Antworten:

Worauf beim Kauf unbedingt achten sollte

Es gibt viele verschiedene Spülmaschinentabs, die unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut können. Einfache Monotabs können beispielsweise nur spülen, während Multitabs neben Spülmittel auch Klarspüler und Spezialsalz zum Wasserenthärten enthalten. In der Theorie kann man sich dadurch sparen, regelmäßig Klarspüler und Spezialsalz in die Spülmaschine nachzufüllen.

In der Praxis gelingt dies nicht immer, da meist das Wasser zu hart ist. Das heißt, es ist stark kalkhaltig und die Menge Klarspüler und Salz in einem Multitab reichen nicht aus. Darüber hinaus können Spülmaschinentabs auch umweltschädliche und schlimmstenfalls gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Hier erfährst Du, was es im Detail beim Kauf von Spülmaschinentabs zu beachten gibt.

Was kann ich alles mit Spülmaschinentabs reinigen?

Spülmaschinentabs reinigen gewöhnlich alles, was man in die Spülmaschine räumt, gleichmäßig und idealerweise sauber – doch einige Dinge gehören nicht in Spülmaschine. Außer Geschirr zu spülen (und in manchen Fällen klar zu spülen) und Wasser zu enthärten, können Spülmaschinentabs jedoch noch einiges mehr.

Geht einem so manches Putz- oder Waschmittel mal aus, werden Spülmaschinentabs blitzschnell zur blitzsauberen Alternative in Küche und Bad. So verwendet man Spülmaschinentabs praktisch im Haushalt.

Was kann man als Ersatz für Spülmaschinentabs nehmen?

In erster Linie kritisch bei den Inhaltsstoffen von Spülmaschinentabs ist das Silberschutzmittel Benzotriazol (BTA). Auch andere Stoffe könnten theoretisch schädlich für die Gewässer sein, Tenside und Co. können laut dem Verbrauchermagazin Stiftung Warentest jedoch gut durch Kläranlagen herausgefiltert werden.

Im Gegensatz dazu bleibt BTA im Wasser und reichert sich dort an. Spuren davon können demnach bereits im Trinkwasser nachgewiesen werden. Wer aus Gründen wie diesem lieber auf Tabs verzichtet, hat diese drei Alternativen für Spülmaschinentabs zur Auswahl.

Spülmaschinen-Trick: Hausmittel gegen Rost und Kalk

Während gute Spülmaschinentabs Besteck auch vor Rost schützen können, ist es für manche Stücke schon zu spät. Vor allem Messer sind mit ihren Klingen anfällig, in der Spülmaschine beschädigt zu werden, und auch sonst ist Rost am Edelstahl eher kein schöner Anblick.

Gegen die Ablagerungen gibt es jedoch ein paar Kniffe. Während manche auf Essig, Natron oder sogar fluoridhaltige Zahnpasta schwören, hat ein beliebtes Hausmittel gleich mehrere Vorzüge – so geht der Trick mit der Cola in der Spülmaschine.

Was sind die besten Spülmaschinentabs? Tabs im Test

Doch zurück zu Spülmaschinentabs: Schlussendlich werden sie immerhin für genau einen Job hergestellt, und den sollten sie gut machen. Dabei ist teuer nicht gleich besser. Stiftung Warentest hat getestet, welche Spülmaschinentabs am besten sind – mit verblüffendem Ergebnis.

Die qualitativen Unterschiede sind groß. Doch wer auf Preis, Funktionen und Spülergebnisse der Tabs achtet, sollte bald die richtigen finden. Der „Blaue Engel“ auf der Verpackung ist zudem ein Zeichen dafür, dass kein BTA enthalten ist – ein Pluspunkt für Umwelt und Gesundheit. (paw)