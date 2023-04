Warentrenner-Diskussion geht in die nächste Runde: Nach vorne oder hinten?

Von: Sarah Isele

Längs, quer, vorne, hinten: Seit einer Facebook-Debatte wird die Position des Warentrenners heiß diskutiert. Lesen Sie hier, wie die Debatte um den Warentrenner ausgeht:

Seit Jahrzehnten erleichtert er unser Kaufverhalten und unterstützt die deutsche Ordnung: Der Warentrenner. Seitdem ein US-amerikanischer TV-Nachrichtensprecher ein umstrittenes Video hochgeladen hat, wird die Position des Warentrenners auf den Kassenbändern im Netz heiß diskutiert. Supermärkte und Discounter wie Aldi und Co. haben sich zum Thema des Trennholzes bereits geäußert. Auch ein tapferer Krieger der Lebensmittel Zeitung stürzt sich in die Debatte:

HEIDELBERG24 verrät, was es mit der Warentrenner-Debatte auf sich hat und wer sie nun klären möchte.

Der US-amerikanische TV-Nachrichtensprecher Ryan Vaughan heizt auf der Social-Media-Plattform Facebook eine heiße Debatte um die richtige Position des Warentrenners an. Seitdem ist die Welt in Chaos verfallen und niemand weiß mehr so recht, wo oben oder unten ist. (rah)