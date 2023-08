Versicherung anpassen: Mit ein paar Schritten sind Verbraucher gegen Wärmepumpen-Diebstahl geschützt

Von: Robin Dittrich

Teilen

Spätestens seit Habecks Heizungsplänen sind Wärmepumpen in Deutschland heiß begehrt. Das gilt jedoch auch für Diebe – Verbraucher können sich davor schützen.

München – Die Anzahl von Wärmepumpen nimmt in ganz Deutschland zu. Sowohl die Kosten, als auch die Zahl der Diebstähle steigen jedoch. Nicht immer greift in so einem Fall die Versicherung. Im schlimmsten Fall bleibt man also auf den Kosten sitzen. Mit einem angepassten Versicherungsschutz können große Schäden verhindert werden.

Mit Versicherungen gegen Wärmepumpen-Diebstahl geschützt

Obwohl der Verkauf von Wärmepumpen zurückgeht, kommt es immer wieder zu Lieferproblemen und entsprechend hohen Preisen. Das wissen auch Diebe zu nutzen, die mit den Wärmepumpen das schnelle Geld machen wollen. Wer keine entsprechende Versicherung abgeschlossen hat, kann auf den Kosten sitzenbleiben. Einer Familie aus Schleswig-Holstein wurde der Schaden in Höhe von 15.000 Euro von ihrer Versicherung nicht erstattet, nachdem ihre Wärmepumpe gestohlen wurde.

Um Wärmepumpen vor Diebstählen zu schützen, sollte der eigene Versicherungsschutz angepasst werden. © Christian Ohde/Imago (Symbolbild)

Problematisch ist oft, dass herkömmliche Versicherungen nicht für Diebstähle dieser Art gelten. Da Wärmepumpen, Ladestationen für das E-Auto und auch Solaranlagen draußen angebracht sind, gelten sie als leichtes Ziel für Diebstähle. Die klassische Wohngebäudeversicherung gilt deshalb in der Regel nicht für Wärmepumpen. Dort sind lediglich fest eingebaute Gegenstände im Gebäude versichert. Um sicherzugehen, ob Wärmepumpen in der abgeschlossenen Versicherungen inkludiert sind, sollte die eigene Versicherung deshalb kontaktiert werden.

Diebstähle und weitere Schäden: Der eigene Versicherungsschutz sollte angepasst werden

Wer seine Wohngebäudeversicherung anpassen lässt, kann dort auch Schäden an Wärmepumpen oder Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) durch falsche Bedienung, Frost, Kurzschluss- oder Konstruktions- und Materialfehler mitversichern lassen. Abgesehen von einer Anpassung der Wohngebäudeversicherung kann für eine PV-Anlage auch ein eigener Vertrag abgeschlossen werden. Berücksichtigt werden sollten für die Wahl der Versicherung zudem die Folgen des Klimawandels.

Ob durch Starkregen oder Überflutungen, Wärmepumpen können auch durch Nässe beschädigt werden. Die Wohngebäudeversicherung kann zum Schutz deshalb durch eine Elementarschadenversicherung erweitert werden. Mit dieser sind Schäden durch Rückstau, Überschwemmungen und Erdrutsche mitversichert. Haushalte mit Wärmepumpen sind somit gegen Diebstähle und Elementarschäden versichert. Neben der Beratung durch die eigene Versicherung kann auch die Verbraucherzentrale kontaktiert werden.