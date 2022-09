Vorsicht bei der Lagerung von Benzin und Diesel – Viele Orte sind tabu

Maximal 20 Liter Kraftstoff darf man im Keller lagern. © Michael Bihlmayer/Imago

Wer Benzin und Diesel zu Hause lagern will, muss bestimmte Regeln befolgen. Andernfalls drohen neben empfindlicher Geldstrafen sogar Lebensgefahr. Hier mehr erfahren:

NRW – Ein Notvorrat an bestimmten Lebensmitteln ist sinnvoll, Hamsterkäufe hingegen sind ebenso umstritten wie unnötig. Doch welche Vorschriften gibt es für diejenigen, die nach dem Ablauf des Tankrabatts lieber ein bisschen Diesel und/oder Benzin in Reserve haben? Klar ist: Anders als beim Toilettenpapier oder bei Nudeln, gilt es für Krafststoff-Hamsterer einiges zu beachten, weis RUHR24.

Ist das wertvolle Gut sicher zu Hause angekommen, will der Stauraum gut überlegt sein. Schließlich darf Diesel laut der AZ in der heimischen Garage mit einer Größe von bis zu 100 Quadratmetern in Mengen bis zu 200 Litern gelagert werden.