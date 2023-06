Vorhersage mit Unwetter: Starkregen und Sturzflut-Gefahr zum Wochenstart in BW

Von: Pauline Wyderka

Neue Wettervorhersagen warnen für Baden-Württemberg vor Unwetter. Bei Starkregen und Sturmböen soll Sturzflut- und Aquaplaning-Gefahr bestehen. Lesen Sie hier mehr:

Der Juni 2023 ist ein absoluter Dürre-Monat – bis jetzt. Nun naht Erfrischung – doch die soll es in sich haben. Zum Start in die dritte Juniwoche droht in Baden-Württemberg Unwetter. Dann sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Gewitter und Starkregen möglich. Doch auch für Sturzfluten und Aquaplaning besteht Gefahr.

HEIDELBERG24 verrät, warum neue Wettervorhersagen zum Wochenstart vor Starkregen mit Sturzflut-Gefahr in BW warnen.

Die dritte Juniwoche 2023 hat es in sich: Nicht nur, dass es Anfang der Woche bei deutlich über 30 Grad eine Hitzewarnung geben soll, auch Unwetter-Gefahr prognostizieren Meteorologen. (paw)