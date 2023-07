Vollmondspektakel im August – dann ist der 1. Supermond zu sehen

Von: Teresa Knoll

Im August 2023 gibt es gleich zwei Supermonde zu sehen. Sie sind der Erde besonders nah, so wie hier zu sehen der Vollmond im Juli 2022. © dpa/Thomas Lindemann

Am 1. August strahlt wieder ein Vollmond zum Himmel. Nachteulen werden sich freuen, denn es ist ein Supermond, der der Erde besonders nah kommt. Lesen Sie hier mehr:

Am 1. August ist es wieder so weit: Dann müssen wir auf Werwölfe aufpassen, weil wieder ein Vollmond ansteht. Kleiner Scherz am Rande, doch es lohnt sich tatsächlich, in dieser Nacht in den Himmel hinaufzusehen. Denn es wird nicht irgendein Vollmond zu sehen sein: Dieser ist nämlich auch ein sogenannter Supermond, er ist der Erde also besonders nah.

SÜDWEST24 verrät, warum manche Monde näher sind als andere und wann der Supermond im August zu sehen ist.

Der Mond kreist in einer elliptischen Bahn um die Erde. Das bedeutet, er ist unserem Planeten mal näher, mal bewegt er sich in weiterer Entfernung. Entsprechend erscheint er uns von der Erde aus mal größer und mal kleiner. Ein Supermond ist also ein Vollmond, der sich auf seiner Umlaufbahn am erdnächsten Punkt befindet. (resa)