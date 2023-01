Vögel im Garten: Wie Alufolie Tauben und Co. vertreiben kann

Von: Teresa Knoll

Manche finden sie süß, manche nervig, aber von einigen Plätzen will man Vögel einfach fernhalten. Lesen Sie hier, wie Alufolie dabei helfen kann:

Wenn die Temperaturen steigen und sich der Garten allmählich mit Leben füllt, werden auch die Vögel wieder aktiver. Sie sind ja ganz süß mit ihrem Gezwischer und Geflatter, aber an manchen Stellen will man sie nun wirklich nicht haben. So möchte man sicher Vogelkot auf dem Balkon vermeiden, und auch die Bäume im Garten, an denen gerade die Früchte reifen, müssen vor den gierigen Schnäbeln geschützt werden.

HEIDELBERG24 verrät einen Trick, mit dem sich Tauben und andere Vögel von Garten und Balkon fernhalten.

Leidenschaftliche Gärtner wissen es: Vogelscheuchen helfen nicht lange gegen Vögel, denn die gewöhnen sich an die unbeweglichen Gesellen. Vogelfangnetze sind allerdings auch keine gute Idee, denn darin können sich kleinere Singvögel verfangen und sterben. (resa)