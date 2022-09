Verbraucherschutz findet gefährlichen Stoff in Lebensmitteln – EU verbietet E171

Auch in einigen Kaugummi-Sorten ist Titandioxid enthalten. © Eike Leppert/Imago

Bei einer stichprobenartigen Untersuchung fand die Verbraucherzentrale einen gefährlichen Stoff in Lebensmitteln. Doch es gibt auch positive Kunde. Hier mehr erfahren:

NRW – Wer durch die Gänge von Supermärkten und Discountern wie Rewe, Aldi oder Lidl schlendert, wird womöglich Artikel gesehen oder gar gekauft haben, die in der Form nicht mehr hergestellt werden dürfen. Bei einer stichprobenartigen Untersuchung hat die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz besorgniserregende Stoffe in Lebensmitteln gefunden – wie RUHR24 weiß, dürfen diese von nun an nicht mehr vorkommen.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat den Stoff als „nicht mehr sicher“ eingestuft, berichtet der Ndr. Hersteller dürften demnach Titandioxid ab dem 8. August dieses Jahres nicht mehr als Zusatzstoff für Lebensmittel verwenden. Wie Quarks erklärt, gelte das Verbot für alle Länder der EU.