Verbraucher-Tipp: Was tun bei Schlafstörungen in der dunklen Jahreszeit?

Teilen

Kurze Sommernächte oder Winter-Depressionen können zu Schlafstörungen führen. Was tun? (Symbolbild) © Monkey Business 2/imago

Gesunder Schlaf ist so wichtig. Trotzdem leidet ein Großteil der Deutschen an Schlafproblemen. Was tun, wenn kurze Sommernächte und Winter-Depression zu viel werden?

Hamburg – Der Sommer was heiß und hell, der Herbst wird trüb und düster. Keine dieser beiden Wetterlagen ist ideal für unseren Schlaf. Wenn die Tage zu hell und die Nächte zu kurz sind, schlafen wir zu wenig. Wenn die Tage lang und dunkel sind, befällt uns der Herbst-Blues, der ebenfalls den Schlaf stören kann.

Was Sie tun können, wenn das Wetter Sie vom Schlafen abhält, verrät 24hamburg.de hier.

Eine Studie hat gezeigt, dass Menschen im Norden, wo die Tage im Sommer besonders lang sind, nachts im Durchschnitt zu wenig schlafen. Im Herbst hingegen, wird das Wetter trüb und kann uns in den Herbst-Blues oder eine Winter-Depression stürzen, die ebenfalls die Schlafqualität beeinflussen können.