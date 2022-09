Sie schleichen sich in Ihr Schlafzimmer: Was gegen Stinkwanzen hilft

Stinkwanzen will niemand im Garten oder der Wohnung haben: Tipps zur Bekämpfung © Péter Gudella/Imago

Immer mehr Stinkwanzen kommen im Herbst in die Wohnungen. Das tun Sie, wenn Sie eines der Insekten entdeckt haben.

Hamburg – Stinkwanzen sind im Süden aktuell noch eine größere Plage, doch auch in Hamburg und anderen Teilen Norddeutschlands treten die Insekten vermehrt auf, die ihrem Namen alle Ehre machen. Wer eine Stinkwanze platt haut, der wird den Gestank schwer wieder los.

Eigentlich kommen die Grüne Reiswanze und die Marmorierte Baumwanze aus Ostasien, sind wegen des Klimawandels aber mittlerweile auch in Deutschland zu finden. Die heißen Sommer mögen die Insekten besonders, in denen sie sich vermehren und die Obstplantagen – vor allem im Süden Deutschlands – befallen. Wenn sich Stinkwanzen bedroht fühlen, sondern sie aus ihrem Hinterleib ein stinkendes Sekret ab, das in der Natur Feinde fernhalten soll.