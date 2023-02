Insekten-Produkte bei Kaufland: Das plant der Konzern – überraschende Aussage

Von: Dominik Jahn

Kaufland äußert sich anlässlich der neuen EU-Verordnung zum Thema Produkte aus Insekten im Supermarkt. Der Konzern hat klare Vorstellungen.

Diese neue Verordnung der Europäischen Union (EU) könnte für den Lebensmittelhandel eine große Veränderung bedeuten. Ab sofort sind Insekten im Essen erlaubt. Gegenüber echo24.de hat sich zuletzt bereits Audi zu seinen Plänen für die Kantinen im Konzern geäußert. Jetzt macht auch Kaufland eine klare Aussage zu seinen Produkten und, wie es in Zukunft aussehen könnte.

Was viele Verbraucher gar nicht wissen, in vielen beliebten Produkten aus dem Alltag, sind bereits Insekten enthalten - oder zumindest Teile von Insekten. Für Kunden ist es dabei nicht immer ganz einfach zu erkennen, wo die Tiere überall drinstecken. Doch wie plant der Lebensmittelriese Kaufland mit den Änderungen durch die EU?

Kaufland mit überraschendem Statement zu Insekten-Produkten im Sortiment

Auf Nachfrage von echo24.de gibt Kaufland an, dass man seinen Kunden ein „aktuelles und zeitgemäßes Sortiment“ anbietet. Und der Lebensmittelriese überrascht mit seiner Aussage. Denn wer hätte gedacht, dass Insekten im Essen für die Verantwortlichen keine große Sache sind: „Seit 2019 haben wir daher verschiedene Lebensmittel aus Insekten angeboten.“

Dann dürfte das Angebot an Produkten aus Insekten mit der neuen EU-Verordnung wohl noch größer werden. Doch hier scheint man bei Kaufland den neuen Trend nicht mitzugehen. Hierzu heißt es vom Unternehmen aus Neckarsulm: „Die Produkte wurden bei unseren Kunden nicht entsprechend nachgefragt, daher haben wir entschieden, diese aus unserem Sortiment zu nehmen.“

Insekten im Essen: Mit dieser Aussage lässt sich Kaufland eine Hintertür offen

Kaufland gibt zum Thema „Insekten im Essen“ eine klare Aussage an die Kunden. Allerdings scheint sich der Lebensmittelkonzern dabei eine kleine Hintertür offenzulassen: „In den Produkten unserer Eigenmarken sind keine Bestandteile von Insekten enthalten. Dies ist auch nicht geplant.“

In den Produkten der Eigenmarken sei zudem immer eine Liste aller Inhaltsstoffe in der Zutatenliste angegeben. Doch was ist mit den anderen Produkten anderer Marken, die sich bei Kaufland im Supermarktregal finden? Dazu gibt es auf die Anfrage keine Antwort.

Allergiker müssen bei Produkten mit Insekten aufpassen

Was grundsätzlich zu beachten ist: Allergiker müssen ganz genau aufpassen. Wie echo24.de bereits berichtet hat, sind besonders Menschen betroffen, die auf Kreuzreaktionen achten müssen.

Außerdem wird darüber diskutiert, ob man Produkte mit Insekten als „vegetarisch“ auszeichnen darf. Laut EU-Recht ist die Regelung dabei allerdings ganz deutlich und lässt keinen Spielraum zu.